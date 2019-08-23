«Трактор» обыграл «Сибирь» в Магнитогорске

Продолжается розыгрыш мемориала Ивана Ромазана.

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Сегодня, 23 августа, в Магнитогорске проходит второй игровой день мемориала Ивана Ромазана. В дневном матче встретились челябинский «Трактор» и новосибирская «Сибирь».

Почти в самом начале первого периода новичок «черно-белых» Лукаш Седлак, с передачи Томаша Гики, забил шайбу в ворота новосибирцев.

Обе команды весь матч очень активно двигались, но «Трактор» больше задерживался в чужой зоне, нежели «Сибирь», которая еще не успела отдохнуть после матча с «Металлургом», где они проиграли южноуральским «сталеварам» со счетом 6:0.

Стоит отметить, что в этом матче тренерский штаб «Трактора» выпустил на игру основной состав, почти все игроки которого не играли в матче с «Куньлунь Ред Стар», который состоялся вчера, 22 августа. Напомним, что вчерашний матч завершился в овер-тайме со счетом 4:3 в пользу клуба из Пекина.

Второй период также продолжился активными движениями обеих команд, но голевыми моментами не закончился. На середине периода произошла замена вратаря у челябинцев, и вместо Василия Демченко в рамке появился Иван Федотов. К концу второй двадцатиминутки счет по-прежнему составлял 1:0 в пользу команды из Челябинска.

Последний период продолжился с опасных, но безголевых моментов со стороны обеих команд, пока нападающий «Трактора» Егор Бабенко не забил шайбу, которая оказалась очень курьезной для «Сибири». В момент, когда вратарь новосибирцев Харри Сятери выкатился за ворота, чтобы зафиксировать шайбу и отдать её своему игроку, но она отлетела под клюшку Егору, и тот воспользовался моментом и оформил гол в ворота команды под руководством Николая Заварухина. «Трактор» увеличил преимущество, и счет стал 2:0.

Отметим, что безголевая серия «Сибири» на мемориале Ромазана продлилась почти 6 периодов, но за минуту до окончания матча защитник новосибирцев Сэмюэль Лофквист смог забросить шайбу в ворота Ивана Федотова. Но перевести игру в овер-тайм «Сибири» не удалось. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу челябинского «Трактора».

Напомним, что следующий, заключительный матч мемориала Ромазана пройдет в воскресение, 25 августа. Это будет «южноуральское дерби», ведь в нем сойдутся челябинский «Трактор» и хозяева турнира — магниогорский «Металлург». Матч начнется в 17:00.

Следить за ходом игры можно будет на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ.