«Металлург» выиграл у «Куньлунь Ред Стар»

Южноуральская команда продолжает побеждать в домашнем предсезонном турнире.

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Сегодня, 23 августа, в Магнитогорске был сыгран четвертый матч в рамках розыгрыша мемориала Ромазана. В вечернем матче встречались хозяева турнира — магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.

Обе эти команды победили своих соперников в прошлых матчах: «Куньлунь» в овер-тайме обыграл «Трактор» со счетом 4:3, а «Металлург» крупно выиграл у «Сибири», где матч закончился с результатом 6:0 в пользу «сталеваров».

Игра между «Металлургом» и «Куньлунем» закончилась со счетом 3:2 в пользу магнитогорцев. Отметим, что матч мог перейти в овер-тайм, так как почти до конца игрового времени счет был равным — 2:2, но на последних минутах третьего периода нападающий «сталеваров» Никита Рожков забросил красивую шайбу, которая определила исход игры. Она закончилась со счетом 3:2 в пользу магнитогорского «Металлурга».

Напомним, что розыгрыш мемориала Ромазана завершится в воскресение, 25 августа. В этот день пройдут игры «Сибири» и «Куньлунь Ред Стар», а также состоится южноуральское дерби: в вечернем мачте сойдутся «Металлург» из Магнитогорска и «Трактор» из Челябинска.

Прямые трансляции матчей можно посмотреть на 1obl.tv, а также на телеканале ОТВ.