«Металлург» крупно обыграл «Сибирь» на мемориале Ромазана

Южноуральская команда одержала победу с преимуществом в шесть шайб.

Сегодня, 22 августа, в Магнитогорске начался розыгрыш турнира, посвященного памяти Ивана Ромазана. Днем свой матч сыграли челябинский «Трактор» и «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Эта встреча завершилась в овер-тайме со счетом 4:3 в пользу «Куньлуня».

А вечером начался матч между хозяевами соревнований — магнитогорским «Металлургом» и новосибирской «Сибирью».

«Металлург» начал матч довольно уверенно и агрессивно. Уже на первых минутах магнитогорцы забросили шайбу в ворота. Но гол был спорный, поэтому арбитрам понадобился видеопросмотр, чтобы его зафиксировать. Также в конце периода нападающий «сталеваров» Эрик О’Делл увеличил преимущество магнитогорцев. Первая двадцатиминутка закончилась со счетом 2:0.

В начале второго периода южноуральская команда получила удаления, но «Металлург» замечательно работал в меньшинстве — игроки выводили шайбу из своей зоны и даже создавали голевые моменты.

В этих эпизодах можно отметить вратаря «Сибири» Алексея Красикова, который отражал опасные броски магнитогорцев.

При этом, второй период также запомнился двумя заброшенными шайбами от команды из Магнитогорска. Под конец второй двадцатиминутки у игроков уже «закипели страсти» и были небольшие драки и стычки, которые редко можно увидеть в летних предсезонных турнирах.

«Металлург» решил не отступать от своей тактики и также забросил две шайбы и в третьем периоде. Последний гол забил капитан «сталеваров» Сергея Мозякин. «Сибирь» же голевыми моментами не отметилась. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу магнитогорского «Металлурга».

Напомним, что завтра, 23 августа, турнир памяти И.Х. Ромазана продолжится играми «Трактора» и «Сибири», а также «Металлурга» и «Куньлунь Ред Стар».



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