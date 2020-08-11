«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче турнира в Уфе

Игра завершилась в овертайме.

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Вечером 10 августа хоккейный клуб «Трактор» сыграл первый матч в Кубке Республики Башкортостан. И их первым соперником стали хозяева турнира — уфимский «Салават Юлаев». И обе команды представили на этот предсезонный турнир действительно «боевой» состав игроков.

Первый гол был забит на 12-ой минуте нападающим «Салавата» Петром Хохряковым. Он же забросил шайбу в ворота Романа Вилла и на старте 17-ой минуты матча. Челябинцы смогли ответить лишь во втором периоде, да и то — в большинстве. Первый гол от «черно-белых» записал на свой счет капитан в этом матче Сергей Калинин. Затем же, ровно на середине матча, игроки «Салавата Юлаева» увеличили отрыв в счете, также благодаря большинству и набросу от Сакари Маннинена. Уже ближе к концу второго периода челябинцы заметно прибавили и даже смогли сравнять счет за счет стараний Якоба Берглунда и Ильи Карпухина. А третий период никак не мог выявить победителя в этом матче — отлично действовали голкиперы команд. Поэтому для решения исхода игры был проведен овертайм. И здесь отметился лучший бомбардир «Трактора» прошлого сезона Лукаш Седлак, решивший исход поединка на четвертой минуте дополнительного времени. По итогу матч выиграла челябинская команда со счетом 4:3 ОТ.

Отметим, что матч не доиграли Алексей Бывальцев и Понтус Оберг. И пока даже приблизительно не понятно, на какое количество времени эти игроки выпали из обоймы «Трактора» еще даже до начала регулярного чемпионата.

Главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин отметил, что доктора выясняют состояние этих игроков. При этом он сообщил, что результат турнира имеет значение, но первичные цели у команды сейчас — это поиск сочетаний, связок, своей игры, а также проверка ребят в деле.

«Это летний хоккей, нам много чего хотелось посмотреть в игре, и сегодня мы увидели то, что хотели. Дальше предстоит еще долгая кропотливая работа. Понравилось желание ребят, самоотдача», — поделился Анвар Гатиятулин.

Также рассказал о своих впечатлениях и голкипер «черно-белых» Роман Вилл, который отстоял свой первый матч за «Трактор».

«Прошло почти пять месяцев с моей последней игры, и этот матч стал первым для меня в качестве хоккеиста „Трактора“. Я хотел помочь ребятам победить. Конечно, немного нервничал, но это часть игры. И ребята отлично сыграли, блокировали броски, очень мне помогли. Я рад победе», — отметил Роман Вилл.

Следующий матч турнира Кубка Республики Башкортостан, в котором примет участие «Трактор» состоится уже сегодня, 11 августа. В 15:00 (по челябинскому времени) они сыграют с череповецкой «Северсталью».