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/ Легендарному хоккеисту «Трактора» Николаю Макарову исполнилось 70 лет

Легендарному хоккеисту «Трактора» Николаю Макарову исполнилось 70 лет

Защитник вспомнил карьеру игрока, бытность тренером и турне по Северной Америке.
сегодня в 19:05
  |  Общество

Сегодня, 19 Декабря, легендарному челябинскому хоккеисту и президенту областной федерации хоккея Николаю Макарову исполнилось 70 лет. В свой юбилей прославленный игрок вспомнил годы игровой карьеры.

Игровая карьера была более насыщенной — приходилось много летать, перемещаться не только по стране, но и по миру. Всегда с каким-то воодушевлением ждали новогодние каникулы, потому что обязательно была поездка за рубеж. Приглашение в сборную — это всегда событие, жизнь как-то по-другому начиналась. Появлялись стимулы, желание играть в красивый хоккей. — говорит Николай Макаров.

Вспомнил спортсмен и будни хоккейного тренера. По словам Николая Макарова, больше всего запоминаются игроки, с которыми работаешь на протяжении карьеры.

Очень тепло становится на душе, когда встречаешь ребят, которые играли у меня в «Мечеле». В личной беседе, иногда издалека звонят: «Николай Михайлович, вспоминаем Вас всегда добрым словом». Многие из ребят стали тренерами. Вспоминают мои наставления: «Встанете на путь тренера, сами поймете, что это такое». Сейчас они уже почувствовали разницу между игроком и тренером. — цитирует Николая Макарова пресс-служба челябинского «Трактора».

Вспомнил ветеран и турне по Северной Америке в составе сборной СССР, а также встречу на льду с легендарным Горди Хоу.

Когда образовалась ВХА, куда перешли многие ветераны НХЛ, мне довелось против них поиграть, вот против Горди Хоу я играл. Мы встречались с Хартфордом и Горди Хоу оказался на моем фланге, когда мы играли в большинстве. Мне сделали передачу и Хоу лег под шайбу. Ему тогда было 52. Смотрю на великого игрока — голова седая, без шлема. И у меня руки сами остановились вверху перед щелчком. Пришлось мне пас отдать, не смог я бросить. — говорит Николай Макаров.

При этом спортсмен говорит, что приближения столь знаменательной цифры совсем не чувствует.

У нас с супругой вместе юбилеи — разница в три недели. Я больше о ее юбилее пекусь. Я знаю, что общественность, коллеги, клуб «Трактор» готовится к моему юбилею, кругом афиши матча ветеранов. А у меня пока нет предчувствия праздника, все, как говорится, придет и уйдет. — отметил функционер.

Отметим, сегодня, 19 декабря в ледовой арене «Трактор» состоится матч ветеранов, приуроченный к юбилею Николая Макарова. Организатором мероприятия выступает хоккейный клуб «Трактор». Вход на игру свободный.

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