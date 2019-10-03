Текстовая трансляция матча КХЛ между минским «Динамо» и «Трактором»

Смогут ли челябинцы победить на белорусском льду?

4:1

ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика 2-го периода: Броски: 11-25; Броски в створ: 8-12; Голы: 2-1; Вбрасывания: 8-13; Блокированные броски: 7-3; Силовые приемы: 11-5; Время в атаке: 02:00-05:24; Штраф: 6-4.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №98 Федор Малыхин, удар соперника клюшкой, 2 мин

40 мин — Опасно было очень у ворот Энрота! Хорош здесь был Малыхин, почти состоялась драка у игроков.

40 мин — Бросал Эндрю Кейлоф. Не удается добить эту шайбу.

40 мин — Попытка атаковать сходу — попадает в штангу Томас. Отлично разыграли эту шайбу, но удача не на стороне челябинцев.

39 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №21 Олег Евенко, выброс шайбы, 2 мин

39 мин — Бросали челябинцы по воротам соперника — ушла шайба выше ворот.

38 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

38 мин — Очень быстрый гол залетает в ворота Сухачева. Не смог ничего сделать с этой шайбой Владислав.

38 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №78, Алексей Кручинин, за грубость, 2 мин

37 мин — Игра преимущественно разворачивается в зоне «Трактора».

36 мин — Ошибку сделали челябинцы в своей зоне и перехвачена была шайба. Сухачеву помогли Виртанен и Малыхин.

36 мин — Отрикошетила шайба от лицевого борта, и каким-то чудом не повзолил Юнас Энрот оказаться ей в его воротах.

35 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

35 мин — Пытался попасть по шайбе сходу Косов. Не удалось.

35 мин — Ярослав Косов с хорошей скоростью ворвался в зону атаки. Отдал ее своим партнерам, а Илья Карпухин наносил мощный бросок. Вновь блокируется он Энротом.

34 мин — Удается выиграть вбрасывание челябинцам. Бросал шайбу Томас — заблокирована шайба.

34 мин — Заряжал бросок Карпухин. Закрепил ловушкой шайбу Юнас Энрот.

33 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №17 Марк-Андре Граньяни, толчок клюшкой, 2 мин

33 мин — Опасный момент был у ворот Сухачева. Отбивает шайбу Владислав.

33 мин — Перехватывают шайбу «черно-белые». Не дают бросать по своим воротам.

32 мин — Игра разворачивается преимущественно в средней зоне.

31 мин — Борьбу за шайбу у борта выиграли челябинцы.

31 мин — Не пробивает Энрота Алексей Кручинин.

30 мин — Взбодрила третья шайба игроков «Динамо». Вновь стараются владеть инициативой минчане.

29 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №17 Марк-Андре Граньяни

29 мин — Пропускаем также быстро, как забили.

28 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №51 Ессе Виртанен

28 мин — Удалась хорошая и быстрая атака у челябинцев! Гол!

28 мин — Удается «Трактору» доставить шайбу в чужую зону. Бросал ее по воротам Карпухин — попала шайба в защитника.

27 мин — Переместилась игра в зону «Трактора». При этом не дают челябинцы закрепиться минчанам в своей зоне.

26 мин — Опаснейший выстрел от Меньшикова! Штанга!

26 мин — Не попал по шайбе Кристиан Томас. А момент был очень хороший.

25 мин — Отметим, что работы у Сухачева пока не наблюдается. Хорошо работают челябинцы!

24 мин — Не отдают шайбу игроки «Трактора». Но пробить Энрота не удается.

23 мин — По-другом стали действовать челябинцы в этом периоде. По большей степени владеют инциативой.

22 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

22 мин — Быстро доставляет «Трактор» шайбу в зону атаки, наброс и добивание не удается.

22 мин — Не удается прострельная передача у Томаша Гики и Федора Малыхина.

21 мин — Карпухин делал бросок по воротам, но попала шайба в клюшку Шарову.

21 мин — Вбрасывание за Минском. Но быстро закрепились челябинцы в чужой зоне.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 29-9; Броски в створ: 15-7; Голы: 2-0; Вбрасывания: 11-9; Блокированные броски: 1-6; Силовые приемы: 6-3; Время в атаке: 04:36-01:34; Штраф: 6-4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №21 Олег Евенко, подножка, 2 мин

20 мин — Теряют контроль над шайбой челябинские игроки.

19 мин — Не удался бросок у Эндрю Кейлофа по воротам Энрота.

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №77 Александр Китаров, подножка, 2 мин

19 мин — Упал челябинский игрок на точке вбрасывания, чуть не отдал он шайбу миначанам.

18 мин — Но ошибка в обороне челябинцев и привозят минчане шайбу в зону соперника. Опасно было у ворот «черно-белых».

18 мин — Создают моменты челябинцы, стараются активно действовать в чужой зоне.

Алексей Кручинин проводит 300-ый матч в КХЛ! Поздравляем нашего форварда!

17 мин — Свободно контролируют шайбу игроки «Динамо». Долгая пересменка идет у команд.

16 мин — Два подряд наброса от минчан — вновь выручает Сухачев.

16 мин — Инициативу по-прежнему держат игроки «Динамо». Но челябинский голкипер все видит.

15 мин — Вновь тащит Сухачев. Помогает своей команде.

15 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

15 мин — С вбрасывания удалось выбросить шайбу из своей зоны игрокам «Трактора».

15 мин — Сухачев распластался в площади ворот, не давая шайбе залететь в его владения! Хорош Владислав!

14 мин — Опасно было! Шайба попала в штангу ворот.

14 мин — Удалось челябинцам выбросить шайбу из своей зоны, но не надолго. Закрепились минчане в чужой зоне.

13 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №24 Руслан Карлин, толчок соперника на борт, 2 мин

13 мин — С точки вбрасывания бросали минчане. Отбил за ворота шайбу Сухачев.

13 мин — Пока мы наблюдаем «качели». Раскатываются игроки обеих команд.

12 мин — Из действительно опасного момента у ворот «Трактора» Владислав Сухачев выходит победителем.

11 мин — Благодаря ошибке минских игроков, «черно-белые» зашли в зону «Динамо» и бросили по воротам Энрота. Поймал эту шайбу голкипер.

10 мин — По-прежнему активный игроки «Динамо». Контролируют шайбу.

10 мин — Хорошие моменты делали челябинцы, но неплохая оборона у минчан.

9 мин — Бросал в дальний угол Меньшиков. Неудачно.

9 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

9 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

8 мин — «Разминочный» бросок Сухачева не опасен и справился Владислав.

8 мин — Очередной опасный момент у ворот «Трактора».

7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №38 Томаш Гика, симуляция, 2 мин

7 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №8 Владислав Еременко, подножка, 2 мин

6 мин — «Трактор» заменил вратаря. В рамке теперь Владислав Сухачев!

6 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №61 Андрей Степанов (№8 Владислав Еременко)

5 мин — Чудовищная ошибка в обороне приводит ко второй шайбе в ворота Федотова.

5 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №90 Илья Казьянин

5 мин — Ошиблись челябинцы при выходе из зоны и привезли себе шайбу в ворота.

5 мин — Хорош Иван Федотов! Поймал в ловушку мощный бросок.



5 мин — Пока инициатива почти полностью у хозяев льда.

4 мин — Был совершен точный бросок со средней дистанции по воротам Федотова. Отбил шайбу Иван.

3 мин — Старается атаковать наше четвертое звено минчан. Пока не особо удается.

3 мин — Третье звено «черно-белых» вышло на лед. Не дают бросать белорусам.

2 мин — Закрепились игроки «Динамо» в зоне «Трактора». Опасный момент создали в зоне соперника минчане.

1 мин — Пытались челябинцы атаковать, но заполучили шайбу минчане. Бросок по воротам Федотова не удался.

1 мин — Стартовое вбрасывание за челябинцами.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Команды уже готовятся выйти на лед. Совсем скоро прозвучат государственные гимны и старт игре будет дан.

А вот и составы на игру:

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В это позднее время сайт «Первый областной» рад провести для вас текстовую трансляцию матча между «Динамо» из Минска и «Трактором».

Именно с игры в Беларуси начался трехматчевый выезд «черно-белых». Отметим, что обе домашние серии у «Трактора» вышли не совсем удачными. Лишь один выигрыш за 6 матчей. Но челябинцы завоевали очки именно на выездах.

А вот у «Динамо» ситуация ровно противоположная: последнюю выездную серию они провалили, а вот дома, при поддержке своих болельщиков, стараются выигрывать как можно больше.

Что же покажет этот матч? Отберут ли победу подопечные Петериса Скудры у «Динамо»? Или же команда Крэйга Вудкрофта вновь покажет класс на своем льду?

Давайте узнаем вместе! Время начало матча довольно нестандартное в Лиге — 21:10 по Челябинску.