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/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Динамо Мн». Текстовая трансляция

КХЛ. «Трактор» в гостях у «Динамо Мн». Текстовая трансляция

В этот раз на льду встретятся челябинский «Трактор» и минский «Динамо».
сегодня в 21:15
  |  Хоккей

3:1

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 32−55; Броски в створ: 21−30; Голы: 3−1; Вбрасывания: 24−31; Блокированные броски: 12−4; Силовые приемы: 11−8; Время в атаке: 06:25—13:31; Штраф: 6−0.

Статистика 3-го периода: Броски: 5−25; Броски в створ: 3−13; Голы: 0−0; Вбрасывания: 8−15; Блокированные броски: 6−1; Силовые приемы: 4−4; Время в атаке: 01:16—06:08; Штраф: 4−0.

КОНЕЦ МАТЧА.

60 мин — Матч окончен. «Трактор» потерпел поражение

58 мин — Произошла замена вратаря. Ворота «Трактора» пусты.

58 мин — «Трактор» взял таймаут. Тренер дает наставление команде.

57 мин — Минчане в полном составе. До конца второго периода остается 3 минуты.

56 мин — Взятие ворот не засчитано. После просмотра видео стало ясно, что шайба была заброшена ногой.

56 мин — Идет видеопросмотр игрового момента.

УДАЛЕНИЕ 2 МИН. ЕВГЕНИЙ КОВЫРШИН, «ДИНАМО МН». ВЫБРОС ШАЙБЫ

55 мин — И вновь «Динамо Мн» в полном составе. «Трактору» реализовать большинство не удалось.

УДАЛЕНИЕ 2 МИН. МАКСИМ ПАРФЕЕВЕЦ, «ДИНАМО МН». ПОДНОЖКА

52 мин — Арбитры заметили подножку. Минский игрок Парфеевец, № 92 удален.

50 мин — «Трактор» продолжает создавать опасные моменты у ворот «Динамо», однако пробить Энрота им не удается.

45 мин — Несмотря на то, что «Трактор» всячески пытается сократить счет, он по-прежнему 3−1. Но «черно-белые» не сдаются и атакуют ворота соперников.

44 мин — команды обменялись острыми моментами, а затем — очередная порция вязкой игры.

43 мин — Игра остановлена. Арбитрам не понравилось поведение минских хоккеистов во время вбрасывания.

42 мин — Шаров и Рыбаков ведут игру.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 17−12; Броски в створ: 12−7; Голы: 1−0; Вбрасывания: 7−10; Блокированные броски: 4−2; Силовые приемы: 3−2; Время в атаке: 03:16—03:24; Штраф: 0−0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА 3—1. ШАЙБУ ЗАБРОСИЛ АРТЕМ ВОЛКОВ, «ДИНАМО МН».

37 мин — Счет становится 3—1. Минский «Динамо» увеличивает разрыв. В этот раз отличился Артем Волков, № 85.

36 мин — «Трактор» рвется вперед, опасный момент… Но Юнас Энрот оказывается ловчее.

35 мин — Меньше шести минут остается до конца второго периода. Несмотря на то, что шайба находится в зоне «Трактора», воротам челябинцев ничего не угрожает.

31 мин — Игроки «Трактора» пытаются контраковать, однако тщетно. Рисунок игры не меняется.

28 мин — Сухачева один на один попытался атаковать Козионов, но минскому хоккеисту переиграть игрока «черно-белых» не смог. Отметим, Влад Сухачев сегодня дебютирует за «Трактор»!

25 мин — Дальний бросок от Степанова не увенчался успехом, голкипер «черно-белых» стоит на страже своих ворот.

24 мин — Положение «вне игры» зафиксировали арбитры. Слышны возгласы недовольства.

24 мин — Андрей Костицын атаковал ворота Сухачева, но не срослось. К счастью для челябинской команды, конечно.

22 мин — «Трактор» перехватывает шайбу. «Черно-белые» активно идут в атаку. Но нет.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 10−18; Броски в створ: 6−10; Голы: 2−1; Вбрасывания: 9−6; Блокированные броски: 2−1; Силовые приемы: 4−2; Время в атаке: 01:53—03:59; Штраф: 2−0.

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Пошла последняя минута первого периода.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА 2−1. ШАЙБУ ЗАБРОСИЛ АРТЕМ БОРОДКИН, «ТРАКТОР».

17 мин — ГОООЛ! «Трактор» сокращает разрыв до минимум. Игорь Полыгалов, № 71 отправляет шайбу в сторону ворот, после чего ее перехватывает Артем Бородкин, № 5 и отправляет ее под перекладину.

14 мин — «Трактор» атакует, Александр Петров бросает издалека, но минчан выручает стойка ворот Энрота.

13 мин — «Динамо Мн» вновь на льду в полном составе.

12 мин — Несмотря на усеченный состав, минчане умело атакуют соперников.

УДАЛЕНИЕ 2 МИН. ХАУДЕН КУИНТОН, «ДИНАМО МН». ПОДНОЖКА

10 мин — Арбитры заметили подножку. Минский игрок Хауден Куинтон, № 21 удален.

8 мин — «Трактор» контратакует, но пока тщетно. Минчане не дремлют.

6 мин — Произошла замена вратаря. «Динамо Мн» выводит Энрота Юнаса, «Трактор» — Сухачёва Владислава, № 30.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА 2−0. ГОЛ ЗАБИЛ ДМИТРИЙ БУЙНИЦКИЙ, «ДИНАМО МН»

5 мин — Изменение счета: 2—0. Вновь «Динамо» забивает в ворота «Трактора». Судницын почти распластался на льду, но все тщетно. Гол забил Буйницкий Дмитрий. Асисстеты — Ковыршин Евгений, № 88 и Уиркош Патрик, № 28.

2 мин — «Трактор» идет вперед, но передача не проходит.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА 1−0. ШАЙБУ ЗАБРОСИЛ СЕРГЕЙ КОСТИЦЫН, «ДИНАМО МН»

1 мин — И сразу 1—0. Минский «Динамо» забивает шайбу в ворота «Трактора». Гол забил Костицын Сергей, игрок № 74. Заметим, ему ассистировали Когалев Александр, № 19 и Уиркош Патрик, № 28

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

Команды выходят на лед. Матч начнется совсем скоро.

А вот и составы команд на сегодня:
  • «Трактор»: Александр Судницин; Александр Шинин — Ник Бэйлен; Йонас Энлунд — Райан Стоа — Кристиан Томас.
  • «Динамо Мн»: Юнас Энрот; Патрик Уиркош — Кирилл Готовец; Андрей Костицын — Сергей Костицын — Александр Когалев.
Добрый вечер всем любителям хоккея! Буквально через 15 минут стартует очередной матч Чемпионата КХЛ. В этот раз на льду встретятся челябинский «Трактор» и минский «Динамо». Заметим, «черно-белые» выходят на игру после более чем недельного перерыва. Посмотрим, какие результаты покажут нам южноуральские игроки! А пока игра не началась, вы можете ознакомиться со стартовыми составами команд выше.

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