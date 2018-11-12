/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Динамо Мн». Текстовая трансляция

УДАЛЕНИЕ 2 МИН. ЕВГЕНИЙ КОВЫРШИН, «ДИНАМО МН». ВЫБРОС ШАЙБЫ

55 мин — И вновь «Динамо Мн» в полном составе. «Трактору» реализовать большинство не удалось.

УДАЛЕНИЕ 2 МИН. МАКСИМ ПАРФЕЕВЕЦ, «ДИНАМО МН». ПОДНОЖКА

52 мин — Арбитры заметили подножку. Минский игрок Парфеевец, № 92 удален.

50 мин — «Трактор» продолжает создавать опасные моменты у ворот «Динамо», однако пробить Энрота им не удается.

45 мин — Несмотря на то, что «Трактор» всячески пытается сократить счет, он по-прежнему 3−1. Но «черно-белые» не сдаются и атакуют ворота соперников.

44 мин — команды обменялись острыми моментами, а затем — очередная порция вязкой игры.

43 мин — Игра остановлена. Арбитрам не понравилось поведение минских хоккеистов во время вбрасывания.

42 мин — Шаров и Рыбаков ведут игру.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 17−12; Броски в створ: 12−7; Голы: 1−0; Вбрасывания: 7−10; Блокированные броски: 4−2; Силовые приемы: 3−2; Время в атаке: 03:16—03:24; Штраф: 0−0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА 3—1. ШАЙБУ ЗАБРОСИЛ АРТЕМ ВОЛКОВ, «ДИНАМО МН».

37 мин — Счет становится 3—1. Минский «Динамо» увеличивает разрыв. В этот раз отличился Артем Волков, № 85.

36 мин — «Трактор» рвется вперед, опасный момент… Но Юнас Энрот оказывается ловчее.

35 мин — Меньше шести минут остается до конца второго периода. Несмотря на то, что шайба находится в зоне «Трактора», воротам челябинцев ничего не угрожает.

31 мин — Игроки «Трактора» пытаются контраковать, однако тщетно. Рисунок игры не меняется.

28 мин — Сухачева один на один попытался атаковать Козионов, но минскому хоккеисту переиграть игрока «черно-белых» не смог. Отметим, Влад Сухачев сегодня дебютирует за «Трактор»!

25 мин — Дальний бросок от Степанова не увенчался успехом, голкипер «черно-белых» стоит на страже своих ворот.