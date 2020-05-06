«Трактор» обменял Владислава Сухачева в «Салават Юлаев»

В обратном направлении отправился защитник Станислав Гареев.

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Челябинский «Трактор» обменял голкипера Владислава Сухачева в «Салават Юлаев». В обратном направлении из Уфы отправился Станислав Гареев. О сделке между командами объявили сегодня, 6 мая.



«„Трактор“ произвёл обмен с „Салаватом Юлаевым“. Игроком челябинцев стал защитник Станислав Гареев, уфимцев — вратарь Владислав Сухачёв»,— сообщили в пресс-службе «чёрно-белых».

Владислав Сухачев — воспитанник челябинского хоккея. За «Трактор» голкипер дебютировал в сезоне 2018 −2019. В составе «чёрно-белых» вратарь провёл 8 игр, при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности в 2.28. Сам переход в «Салават Юлаев» Владислав Сухачев назвал новым этапом в карьере и поблагодарил «Трактор» и болельщиков за время в команде.

«Для меня счастье пройти тут настолько интересный и длинный путь, начиная ещё со школы „Трактор“. Хотелось бы сказать спасибо всем тренерам, персоналу и игрокам, с кем мне довелось находиться в одной команде, всем пожелать в дальнейшем удачи! По самому переходу могу сказать, что это новая для меня история, потому что я 10 лет провёл в Челябинске и играл только здесь. Для меня это определенный вызов, к которому я буду готовиться»,— цитирует пресс-служба «Трактора» Владислава Сухачева.

25-летний Станислав Гареев провёл в КХЛ 183 матча, из которых 26 в плей-офф. Защитник набрал 12 очков, при показателе полезности — «+11», 26 минутах штрафа, 76 силовых приёмах, 172 блокированных бросках. Сам игрок заявил, что рад переезду в Челябинск.

«Очень рад переходу, новым возможностям, хочу проявить себя в новой команде. Пришло время что-то поменять, и я думаю, что это отличный шанс. Из игроков „Трактора“ я знаком с Антоном Лазаревым, играли в „Салавате Юлаеве“, пересекались со Славой Основиным. Познакомимся со всеми, в хоккейной раздевалке это быстро делается»,— сказал Станислав Гареев.

Отметим, что ранее «Трактор» подписал контракт с голкиперами Романов Виллом и Александром Суднициным, а также продлил соглашение с Иваном Федотовым. Последний до Челябинска также числился в составе «Салавата Юлаева».