Белорусский защитник Олег Евенко пополнил состав «Трактора»

Контракт с ним заключен на один год.

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Хоккейный клуб «Трактор» продолжает активно принимать игроков в команду. Теперь в Челябинск на один сезон переедет защитник Олег Евенко из минского «Динамо». 29-летний двухметровый игрок обороны является уроженцем Беларуси, а свою профессиональную карьеру, хоть и начинал в родной стране, но довольно быстро уехал в США, чтобы играть в юниорской хоккейной лиге.

Отмечается, что Олег Евенко ранее уже играл в одной команде с игроками «Трактора» — Лукашем Седлаком (Кливленд Монстерс, сезон 2015/16) и Ником Бэйленом, с которым они знакомы по играм в сборной Беларуси.

«Эмоции только положительные, о клубе знаю, что он с традициями, Челябинск — город хоккейный. Знаю в „Тракторе“ пару человек: Лукаша Седлака и Ника Бэйлена, знаю, что они в порядке как хоккеисты, как ребята. С Лукашем пересекались, общались, очень хорошо дружили, у нас общение очень плотное. О Челябинске он все очень позитивно описал, как видите, и я тут. Поэтому очень рад буду присоединиться к команде, думаю, что цели будут самые высокие на следующий сезон», — поделился Олег Евенко с пресс-службой ХК «Трактор».

На данный момент игрок, как и в принципе все спортсмены и простые люди, находится на самоизоляции в родной Беларуси. Но активно готовится к сезону в домашних условиях.

«Мой товарищ, он два года в сфере физподготовки, парень очень талантливый, написал мне программу именно для домашних условий. Я заказал себе всякие резинки и гантели, чтобы можно было полноценно работать у себя в квартире. И пока что я все делаю именно дома. Конечно, это сильно лимитирует и сильно отличается, я гораздо больше удовольствия получаю в зале в плане подготовки, но я работаю дома. Думаю, что вскоре буду ходить в зал и даже на лед. У нас нет карантина, как такового, только самоизоляция по желанию. Относительный пик я пересидел дома, уже могу приступать к работе полноценно», — отметил новый хоккеист «Трактора».

Помимо этого, Олег Евенко отметил, что во время сезона он постарается доказать все делом и работой. И надеется, что он сможет помочь команде достичь результата в поставленной задаче.

Олег Евенко за два сезона в КХЛ за минское «Динамо» провел 92 матча. В них он набрал 9 очков, забросив 4 шайбы и отдав 5 результативных передач. За это время он успел заработать 158 штрафных минут и провести 106 силовых приемов. Среднее время на площадке за игру у него 14:07.