Иван Савин: «Считаю, что совершили хороший обмен с «Витязем»

Директор «Трактора» прокомментировал последние трансферные новости.

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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал обмен с подмосковным «Витязем» в рамках которого челябинцы получили форварда Аоексея Бывальцева и права на шведского нападающего Потуса Оберга. По словам фнкционера, менеджмент «чёрно-белых» доволен сделкой. В «Тракторе» рассчитывают, что Алексей Бывальцев возьмёт на себя лидерские функции.



«Считаю, что совершили хороший обмен с „Витязем“. Мы долго искали центра во второе звено, это одна из ключевых позиций, и именно ее займет Алексей. Когда у нас появилась возможность получить Бывальцева, совместно с тренерским штабом мы приняли решение, что он именно тот игрок, который может занять эту позицию»,— цитирует Ивана Савина «Р-Спорт».

Есть в «Тракторе» серьёзные планы и на шведского хоккеиста. Права на него дают надежду на то, что и сам Понтус Оберг по итогу будет выступать за челябинский коллектив, уверен Иван Савин.

«После получения прав на Понтуса Оберга мы можем серьезно рассчитывать, что он окажется в команде. Мы бы хотели видеть его у нас в команде и планируем начать с ним переговоры о переходе в „Трактор“»,— сказал директор «чёрно-белых».

Напомним, об обменен между «Трактором» и «Витязем» стало известно в субботу, 9 мая. В обмен на денежную компенсацию челябинцы получили нападающего Алексея Бывальцева и права на Понтуса Оберга. Отметим, что 26-летний Алексей Бывальцев является уроженцем Магнитогорска. Всего в КХЛ форвард сыграл в 279 матчах, где набрал 110 очков, забив 40 шайб и отдав 70 передач. Помимо этого он является бронзовым призером чемпионата России 2019. Понтус Оберг — уроженец Стокгольма. В его активе 135 матчей в НХЛ и 44 очка.