Лоуренс Пилут: «С нетерпением жду приезда в Челябинск»

Новобранец «Трактора» поделился ожиданиями от нового сезона.

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Новобранец «Трактора» Лоуренс Пилут рассказал, что ожидает от приезда в Челябинск. Защитник выразил уверенность, что в этом сезоне «чёрно-белые» спрогрессируют по отношению к прошлому игровому году.



«Я с нетерпением жду приезда в Челябинск и хочу играть настолько хорошо, насколько могу. Говоря же о команде, уверен, что в этом году мы сможем сделать большой рывок вперед»,— цитирует игрока пресс-служба «Трактора».

Также игрок рассказал, как сейчас проходит его тренировочный процесс. Лоуренс Пилут подчеркнул, что сейчас находится в Швеции. При этом игрок не останавливал тренировки, поскольку имел возможность заниматься.

«Сейчас я нахожусь в Швеции. Всё это время у меня была возможность, как заниматься в спортзале, так и проводить тренировки на льду. Так что я давно и активно тренируюсь, чтобы основательно подготовиться к сборам с „Трактором“ и будущему сезону»,— сказал хоккеист.

Напомним, что «Трактор» подписал контракт с Лоуренсом Пилутом на 2 года на прошлой неделе. До Челябинска защитник выступал в Северной Америке. Два прошлых сезонах он провёл за «Баффало Сэйбрз», где отыграл 46 матчей. Также в активе шведа 67 встреч за «Рочестер Американс» из АХЛ.