В «Тракторе» подвели итоги прошедшего сезона.

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» завершил сезон регулярного Чемпионата. Черно-белые оказались на третьем месте турнирной таблицы с 96 очками. Команда вышла в финал Восточной конференции, оказавшись на льду с казанским «Ак Барсом». В хоккейном клубе остались довольны результатом, отмечая, что всегда стремятся к лучшему.

Это был 70-й юбилейный сезон. Хотелось порадовать болельщиков, порадовать область, весь наш челябинский хоккей. Мы не имели права не выполнить задачу. Мы молодцы, но могли пройти дальше — аппетит приходит во время еды. Команда играла в тот хоккей, в который надо было играть, и приносила нам эти победы. — рассказал генеральный менеджер ХК «Трактор» Евгений Губарев.

По словам руководства, успешно дойти до конца хоккеистам, в том числе, помогла поддержка болельщиков. Ледовая арена «Трактор» стала второй по посещаемости в лиге.

Особенно чувствовалась поддержка болельщиков, особенно — на домашней арене. На выездных матчах это как шестой игрок. В этом году это было что-то невероятное. — добавил Евгений Губарев.

Сейчас в хоккейном клубе начали подготовку к следующему году.