/ Павел Францоуз исполнил свою мечту и подписал контракт с клубом НХЛ

Бывший вратарь «Трактора» стал игроком «Колорадо Эвеланш».

27-летний голкипер Павел Францоуз после трех сезонов в Челябинске продолжит свою карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги. Стало известно, что чешский вратарь подписал соглашение с американским клубом «Колорадо Эвеланш». Соглашение рассчитано на 1 год.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» анонсировал сегодня подписание контракта с голкипером Павлом Францоузом на сезон 2018/2018. — сообщают на сайте Национальной хоккейной лиги.



Podepsáno! Pavel @Francik_3 uzavřel smlouvu s týmem @Avalanche a míří do NHL!

Tak hodně štěstí v dalším působišti pic.twitter.com/0yPgPr9Y2z — Hokejový nároďák (@narodnitym) 2 мая 2018 г.

Напомним, по завершению сезона 2017/2018 чешский легионер Павел Францоуз попрощался с болельщиками челябинского «Трактора». Болельщики после торжественного награждения хоккеистов бронзовыми медалями вручили вратарю собственный трофей - приз зрительских симпатий.



Опытный вратарь провел в стане черно-белых три сезона и 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% броска при коэффициенте надежности 1,77.



