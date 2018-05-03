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/ Павел Францоуз исполнил свою мечту и подписал контракт с клубом НХЛ

Павел Францоуз исполнил свою мечту и подписал контракт с клубом НХЛ

Бывший вратарь «Трактора» стал игроком «Колорадо Эвеланш».
сегодня в 08:25
  |  Хоккей

27-летний голкипер Павел Францоуз после трех сезонов в Челябинске продолжит свою карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги. Стало известно, что чешский вратарь подписал соглашение с американским клубом «Колорадо Эвеланш». Соглашение рассчитано на 1 год.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» анонсировал сегодня подписание контракта с голкипером Павлом Францоузом на сезон 2018/2018. — сообщают на сайте Национальной хоккейной лиги.

Напомним, по завершению сезона 2017/2018 чешский легионер Павел Францоуз попрощался с болельщиками челябинского «Трактора». Болельщики после торжественного награждения хоккеистов бронзовыми медалями вручили вратарю собственный трофей - приз зрительских симпатий.

Опытный вратарь провел в стане черно-белых три сезона и 100 матчей. Вратарь одержал 40 побед, отражая 94,4% броска при коэффициенте надежности 1,77.

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