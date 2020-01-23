«Автомобилист» vs «Трактор». Текстовая трансляция матча

Как завершится последнее «уральское дерби»?

2:0



ПЕРВЫЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Автомобилист» №17 Брукс Мэйсек (№22 Питер Холланд)

19 мин — Наброс из угла на пятак ворот «Трактора» — закрывает угол Федотов.

18 мин — Защитники «Автомобилиста» оставляют Коваржа без работы.

17 мин — Карпухин пересек чужую синюю линию и зарядил по воротам — быстро ее поймал Коварж.

16 мин — Позиционная атака гостей, «Авто» отбирает шайбу за воротами

15 мин — Гика под отрицательным углом бросил по воротам, но Коварж не допустил коварного рикошета от щитка.

14 мин — «Трактор» в зоне нападения задержался, но эта атака гостей завершилась без броска по воротам.

13 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Автомобилист» №17 Брукс Мэйсек (№9 Найджел Доус)

13 мин — Очень мощно бросил шайбу Найджел Доус. Улетела шайба сильно выше ворот, благодаря подставлению клюшки.

12 мин — Не могут удержать шайбу игроки челябинского клуба. Приходится много за нее бороться.

10 мин — Холланд очень опасно выкатывался и наносил бросок по воротам «Трактора». Отбивает шайбу голкипер.

9 мин — Ловит летящую шайбу Иван Федотов и останавливает атаку.

7 мин — Опасно сейчас было возле ворот «черно-белых»! Но справился Иван Федотов с броском Доуса. Отвели угрозу.

6 мин — Бросок Гареева по воротам «Трактора» блокируется челябинцами.

5 мин — Теперь момент у Найджела Доуса. Справился с ним Иван Федотов.

4 мин — Дважды угрожал воротам «Автомобилиста» Кристиан Томас. Отличный момент был у форварда «Трактора».



3 мин — Ответы хозяев. Но пока тоже броски по воротам слишком неточные.

2 мин — Авцин создавал отличный момент. Обошел защитников и создавал момент. Неточный бросок в дальний угол ворот.

1 мин — Челябинцы сразу начали атаковать. Но броски по воротам Якуба Коваржа были очень неточными.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО ИГРЫ

Стартовые составы на матч:

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Мы рады вас приветствовать на последнем «уральском дерби» в сезоне 2019/20. Этот матч проходит в Екатеринбурге, а на льду встречаются команды «Автомобилист» и «Трактор».

У челябинцев очень шаткое положение в турнирной таблице. Уже они не на дне, но от восьмерки пока далеки — им надо набрать уже минимум 8 очков. А вот екатеринбуржцы конкретно закрепились в первой половине Востока. Сейчас они на четвертом месте с 63-мя очками.

Как пройдет эта игра? Давайте узнаем вместе! Начало в 19:00