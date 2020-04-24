«Трактор» не будет заключать контракты с четырьмя игроками

Команду покинут защитник и трое нападающих.

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Сразу 4 игрока покинут челябинский «Трактор» после 30 апреля. Речь идёт о защитнике Сергее Терещенко и нападающих Эндрю Кейлофе, Сергее Конькове и Никите Комарове. Клуб не стал продлевать соглашения с хоккеистами, сообщили в пресс-службе команды.



«30 апреля 2020 года истекают контракты у защитника Сергея Терещенко и нападающих Эндрю Кейлофа, Сергея Конькова, Никиты Комарова, хоккеисты покинут „Трактор“. Хоккейный клуб благодарит игроков за их вклад и самоотверженность, желает всем удачи, успехов в дальнейшей карьере»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе Челябинской команды.

Защитник Сергей Терещенко присоединился к «Трактору» в прошлом межсезонье. За челябинцев он провёл 44 игры, набрал 8 очков при показателе полезности «-7», совершил 35 силовых приёмов и заблокировал 44 броска.

Нападающий Эндрю Кейлоф пришел в «Трактор» в августе прошлого года. За 55 матчей в составе форвард набрал 33 очка при показателе полезности «+12». Сергей Коньков также стал игроком «чёрно-белых» в конце прошлого лета. За 22 матча возрастной форвард набрал 1 очко при показателе полезности «-2».

Никита Комаров перешёл в «Трактор» в ноябре 2019 года. В форме челябинской команды нападающий провёл 26 матчей, набрал 4 очка при показателе полезности «-10». Также на его счету 75 силовых приёмов и 27 заблокированных бросков.