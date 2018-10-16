/ Алексей Тертышный: «Надо работать и результат обязательно придет»

Тренер «черно-белых» рассказал о первых днях работы с командой.

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный рассказал о первых днях работы с командой. По словам специалиста, «Трактор» является прекрасной организацией, в которой созданы все условия для работы.

Команда сильная, фундамент на предсезонке заложен серьезный. Надо работать и результат обязательно придет. Я благодарен руководству клуба за предоставленную именно мне возможность попробовать себя в этом качестве. Тем более что в «Тракторе» есть много достойных коллег-тренеров. В любом случае это огромный шаг вперед в моей карьере. — отметил Алексей Тертышный.

Кроме того, Алексей Тертышный отметил меры, необходимые для исправления ситуации в коллективе. Специалист подчеркнул, что команда вернется к старым игровым схемам, больше заточенным на оборону.

Два дня над этим поработали на тренировках. Предстоящая игра с «Сибирью» должна нам дать пищу для размышлений, насколько мы успели перестроиться. Думаю, что нужно идти в этом направлении. Ищем баланс, но в первую очередь все-таки отталкиваемся от обороны. Потому что если в защите все организовано, то и атака, соответственно, будет развиваться совсем по-другому. Не скажу, что в прошлом сезоне был совсем «закрытый» хоккей. Скорее, с акцентом на оборону. Так же постараемся действовать и сейчас. — сказал специалист.

Алексей Тертышный также подчеркнул рабочий настрой команды. По его словам, все понимают текущую ситуацию в коллективе и постараются сделать все возможное для исправление ситуации.

Напомним, Алексей Тертышный был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» на прошлой неделе, после того, как предыдущий наставник челябинцев Герман Титов подал заявление об отставке по семейным обстоятельствам. На данный момент «Трактор» занимает 10 место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. Сегодня, 16 октября, челябинцы встретятся с «Сибирью» из Новосибирска.