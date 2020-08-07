«Трактор» начнёт новый сезон КХЛ на своём льду

Первым соперником челябинцев в новом сезоне станет «Автомобилист».

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Челябинский «Трактор» начнёт выступление в новом сезоне КХЛ на домашней площадке. Первый матч команда Анвара Гатиятулина сыграет 3 сентября. Соперником «чёрно-белых» станет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Об этом сегодня, 7 августа, объявили в пресс-службе «Трактора»



«Новый сезон КХЛ „Трактор“ начнёт дома! 3 сентября „чёрно-белые“ сыграют против „Автомобилиста“»,— рассказали «Первому областному» представители «Трактора».

Меж тем, по информации редакторов программы «Свободный лёд», «Трактор» сыграет на своей площадки три первых матча сезона. Официальную информацию и полный календарь игр КХЛ представит сегодня, 7 августа, вечером. Ранее сообщалось, что лига может «развести» между собой игры южноуральских команд — «Металлурга» и «Трактора», чтобы болельщики смогли посмотреть максимальное количество игр, однако пока эти данные не подтверждены.

Напомним, КХЛ остановила проведение прошлого сезона из-за пандемии коронавируса. Обладатель Кубка Гагарина не был определён. Новый игровой год, по планам лиги, будет начат 2 сентября. Пока неизвестно, допустят ли зрителей на трибуны, или же игры будут проходить без болельщиков.