Сотрудничество Стаса Ярушина и «Трактора» отложено «до лучших времен»

Шоумен заявил, что проект заморожен из-за карантина.

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Известный артист и шоумен Станислав Ярушин в июне на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером анонсировал о том, что теперь он плотно будет сотрудничать с ХК «Трактор». Только никакого развития эта история не получила.

И в данный момент шоумен заявил «Свободному льду», что проект заморожен.

«Мой продакшн должен был заниматься производством эксклюзивного контента для ХК Трактор. То, что мы придумали, никто до этого не делал. Но в связи с тем, что команды сейчас из-за карантина закрыли вход в раздевалки и в целом подход к себе, мы переносим наше сотрудничество до лучших времен. Так как контент, который мы хотели производить, требует постоянного взаимодействия с ребятами. Я и моя команда не хочет производить контент на „отчипись“ поэтому подождем», — рассказал Ярушин.

Отметим, что Станислав Ярушин уже имеет опыт сотрудничества с клубами КХЛ. Так, летом прошлого года актер подписал однодневный контракт с московским «Динамо», который спустя 24 часа был расторгнут по обоюдному согласию сторон.