«Скудра остается в „Тракторе“»: Борис Видгоф ответил на слухи о возможной отставке тренера

Разговоры об увольнении пошли после проигрыша команды рижскому «Динамо».

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14 октября в Челябинске состоялся матч между «Трактором» и рижским «Динамо», который на данной момент находится на последнем месте турнирной таблицы КХЛ. По итогу, челябинцы уступили со счетом 3:4, а все три шайбы от «черно-белых» забросил Томаш Гика. После этого обидно проигрыша среди болельщиков вновь пошли разговоры о том, что главного тренера «Трактора» Петериса Скудру нужно уволить с поста.

Генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф критично отнесся к этим словам и рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ, что для него вопрос об отставке Петериса Скудры не стоит.

«Да, есть проблемы, мы все их знаем. Но команда сейчас на спаде. Нам нужен перерыв, и этот перерыв скоро будет. Накопилась усталость, и она сейчас мешает. Есть много вопросов, особенно по игре в большинстве, но нет времени, чтобы это отработать. Команда обновилась на 80%, мы еще не до конца поработали с игроками», — поделился Борис Видгоф с корреспондентом медиахолдинга ОТВ.

Также генеральный директор челябинского хоккейного клуба отметил, что «Трактор» на данный момент сыграл больше всех игр в Лиге — 20 матчей за полтора месяца. А перерыв, который действительно очень нужен команде, наступит в начале ноября, когда во всей КХЛ будет пауза из-за проведения игр Кубка Карьяла.

ХК «Трактор» на данный момент находится на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В их активе 18 очков за 20 проведенных матчей. Следующую игру челябинцы проведут 17 октября в Подольске, играя с местным «Витязем».