«Трактор» на выезде одолел московское «Динамо»

Челябинцы возвращаются домой с четырьмя очками.

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В Москве сегодня, 1 октября, состоялся матч КХЛ между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Эта игра была второй на выезде у «черно-белых». В предыдущем матче с «Сочи» подопечные Анвара Гатиятулина одержали победу.

Весь матч вышел очень ярким и зрелищным. На середине первого периода челябинцы заработали большинство и тут же, благодаря стараниям Лукаша Седлака, его реализовали. Случилось это на 12-ой минуте игры. Затем, в самой концовке стартового отрезка «Трактор» также получил большинство. И оно вновь было реализовано, только уже на первой минуте второго периода. Шайбу в ворота «Динамо» забросил Томаш Гика.

Но через 6 минут подопечные Владимира Крикунова ответили своим голом. Ворота, которые защищал Роман Вилл, пробил Тему Пулккинен. Затем игрокам «Динамо» также, как и «Трактору» помогло большинство, заработанное в концовке второго периода. На старте заключительной двадцатиминутки шайбу в ворота Романа Вилла забросил Даниил Тарасов, тем самым сравняв счет. Но буквально через минуту хозяев льда огорчил Ник Бэйлен, выведя «Трактор» вперед. А на 46-ой минуте удвоил преимущество челябинской команды и Ярослав Косов.

И за две минуты до конца основного времени тренерский штаб «Динамо» принял решение заменить вратаря Александра Еременко на шестого полевого игрока. Только это не помогло хозяевам льда, поэтому игра завершилась со счетом 2:4 в пользу челябинского «Трактора».

Челябинцы возвращаются домой с двухматчевой выездной серии с четырьмя очками в своем активе. Следующую игру они проведут 7 октября на льду арены «Трактор». Соперниками «черно-белых» станет китайский «Куньлунь Ред Стар».

«Динамо» (Москва) 2:4 «Трактор» (Челябинск) (0:1, 1:1, 1:2)

Голы:

11:32. Лукаш Седлак, «Трактор», 0:1

20:26. Томаш Гика, «Трактор», 0:2

26:05. Тему Пулккинен, «Динамо», 1:2

40:24. Даниил Тарасов, «Динамо», 2:2

41:12. Ник Бэйлен, «Трактор», 2:3

45:27. Ярослав Косов, «Трактор», 2:4

Статистика матча: Броски: 73-45; Броски в створ: 41-20; Голы: 2-4; Вбрасывания: 28-29; Блокированные броски: 7-18; Силовые приемы: 19-7; Время в атаке: 13:52-08:36; Штраф: 20-10.