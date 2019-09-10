Текстовая трансляция встречи между «Адмиралом» и «Трактором»

Выездная серия для челябинцев продолжается игрой во Владивостоке.

1:2

ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

51 мин — Отчаянно «Адмирал» пытается защитить свои ворота. Голкипер дальневосточников вовремя выручает.

50 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №5 Адам Альмквист, задержка соперника, 2 мин.

50 мин — Опасно доля себя действовал Алексей Кручинин, заставив нарушить правила игрока «Адмирала»

50 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

49 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

49 мин — Отлично играли челябинцы в зоне соперника, а Андрей Попов здорово бросил по воротам, но пробить вратаря не удалось.

48 мин — Отличный момент был у Лукаша Седлака, но чуть не точно бросил игрок челябинского «Трактора».

48 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №38 Томаш Гика, подножка, 2 мин.

47 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №83 Мартин Бакош, атака игрока, не владеющего шайбой, 2 мин.

47 мин — Слишком опасно было у ворот Федотова.

47 мин — Мощный бросок делал Егор Фатеев, а за ним сразу и Петр Ясинский. Но надежен голкипер «Адмирала».

46 мин — Вновь опасный момент у ворот «Трактора». Бросал низом игрок «Адмирала».

45 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

44 мин — Бросал сходу Алексей Кручинин, но мимо ворот.

44 мин — Не могут челябинцы расположиться в зоне соперника при игре в большинстве.

43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №26 Юрий Петров, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

42 мин — Не дают челябинцы задерживаться в своей зоне, но защитник Юрий Петров, все-тки бросил от синей линии шайбу в сторону Федотова. Отбил несложный бросок Иван.

41 мин — Опасно атаковали челябинцы ворота команды из Владивостока.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика после 2-х периодов: Броски: 44-36; Броски в створ: 20-12; Голы: 2-1; Вбрасывания: 22-24; Блокированные броски: 11-14; Силовые приемы: 7-5; Время в атаке: 07:07-05:57; Штраф: 2-8.

Статистика 2-го периода: Броски: 23-14; Броски в створ: 12-3; Голы: 2-1; Вбрасывания: 13-13; Блокированные броски: 3-6; Силовые приемы: 4-0; Время в атаке: 03:11-02:51; Штраф: 2-4.

40 мин — Последняя минута периода прошла под диктовку челябинцев, но бросками дело не завершилось.

39 мин — Вновь оживился «Адмирал», трибуны мощно гонят свою команду.

38 мин — Выиграл вбрасывание «Трактор», но задержаться в зоне соперника не смогли.

37 мин — Настырно и опасно действует «Адмирал» в зоне челябинцев.

36 мин — Контр-атака от нападающего «Адмирала», надежен в рамке Федотов.

35 мин — Опасный бросок был от Меньшикова, но попала шайба в одного из игроков «Адмирала».

34 мин — Выходил 1 в 0 Седлак и здорово обыграл голкипера дальневосточников!

34 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№51 Ессе Виртанен)

33 мин — Сложнее становится задача для челябинцев.

32 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Адмирал» №83 Мартин Бакош (№77 Степан Островский)

30 мин — Неплохая борьба за шайбу развернулась в зоне «Адмирала».

30 мин — Нанес бросок капитан челябинцев Дмитрий Калинин. Олкинуора поймал шайбу ловушкой.

29 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

29 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



29 мин — Преимущество 4 на 3 не дало результат «Адмиралу». Выстояли челябинцы. Продолжается игра в равных неполных составах.

29 мин — Первый бросок в неравных составах в формате 4 на 3. На месте Федотов.

28 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №89 Илья Карпухин, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.



28 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №71 Владимир Бутузов, атака игрока, не владеющего шайба, 2 мин.

28 мин — Опасно вблизи ворот «Трактора», но удается выбросить шайбу из зоны.

28 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №2 Богдан Жиляков, атака игрока, не владеющего шайба, 2 мин.

27 мин — Не прошла передача от Антона Глинкина и перехвачена шайба игроками «Адмирала». Остановил игру Федотов.

26 мин — Отличный пас передал Андрей Попов Алексею Кручинину, но сошла с крюка шайба у Алексея.

25 мин — Обе команды пока не могут надолго задержаться в зоне соперника.

24 мин — Не удалось пробить Лукашу Седлаку голкипера «Адмирала».

23 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Адмирал» №21 Денис Вихарев (№18 Константин Глазачев, №41 Кирилл Воронин)

23 мин — Иван Федотов фиксирует шайбу и останавливает игру.

22 мин — Неплохая атака от «Трактора», вступает в игру Олкинуора.

21 мин — Опасно у ворот «Трактора», но блокируют броски защитники, помогая своему голкиперу.

21 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 21-22; Броски в створ: 8-9; Голы: 0-0; Вбрасывания: 9-11; Блокированные броски: 8-8; Силовые приемы: 3-5; Время в атаке: 03:56-03:06; Штраф: 0-4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Долго разыгрывает «Адмирал» бросок, но Федотов на стороже.

20 мин — Удалось челябинцам выбросить шайбу и замениться.

19 мин — Первый опасный бросок, но отбил его Федотов.

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №2 Богдан Жиляков, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин

18 мин — Не смог «Трактор» задержаться в зоне соперников. Но заметно, что гораздо активнее начали играть челябинцы.

17 мин — Отличные голевые атаки от челябинцев, но пока не дошло дело до заброшенных шайб.

15 мин — Хороший голевой момент был у «Трактора», но шайба попала в одного из защитников.

Болельщики «Трактора» поддерживают свою команду и на Дальнем Востоке!

14 мин — Не очень опасно летела шайба к Ивану Федотову, но он все же решил закрыть ее ловушкой, чтобы остановить игру.

13 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

13 мин — Контр-атака от «Трактора»! Руслан Карлин смог вывести шайбу из своей зоны и бросить по воротам «Адмирала».

12 мин — Удается «Трактору» выбросить шайбу из своей зоны.

12 мин — Очень опасно было у ворот «Трактора»! Но Федотов закрыл шайбу ловушкой.

11 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №9 Андрей Попов, подножка, 2 мин.

Гонят трибуны свою команду. Хорошая поддержка жителей Владивостока.

10 мин — Не удается пока челябинцам задержаться надолго в чужой зоне, «Адмирал» очень активен.

8 мин — Прессингует «Адмирал» челябинцев.

7 мин — Очень опасно вблизи ворот Федотова, выход один на один совершал игрок «Адмирала».

7 мин — Марсель Шолохов бросил низом, но голкипер Олкинуора пока надежно защищает ворота владивостокского «Адмирала».

6 мин — Очень активно действуют челябинцы в зоне соперника.

5 мин — Неудачный пас сделали челябинцы и шайба покинула зону команды из Владивостока.

5 мин — Еще один бросок по воротам Юхо Олкинуоры совершил Андрей Попов. Пока не удается пробить вратаря «Адмирала».

4 мин — Второй опасный момент у ворот Ивана Федотова. Но надежен челябинский голкипер.

3 мин — Активно играют хозяева в чужой зоне.

2 мин — А вот и первая контр-атака от «Трактора» и Лукаша Седлака.

1 мин — Первый опасный момент создал «Адмирал». Федотов на месте.



1 мин — первое вбрасывание выиграл Владивосток. Игра началась!



Команды вышли на лед, звучит гимн России.

Тренерские штабы обеих команд уже определились с игровыми составами на сегодняшний матч.

Здравствуйте уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» начинает текстовую трансляцию встречи между «Адмиралом» и «Трактором», которая проходит во Владивостоке.

Напомним, челябинцы уехали на свою самую долгую выездную серию в этом сезоне. Первые две игры уже были сыграны с хабаровским «Амуром», где победу одержали «черно-белые» со счетом 1:2 в обоих матчах.

А сегодня. 10 сентября, и завтра, 11 сентября, «черно-белые» играют во Владивостоке с командой, которая была основана лишь в 2013 году. По ходу прошлых сезонов «Трактор» и «Адмирал» встречались 12 раз. И в восьми матчах победа оставалась за челябинцами.

Как сложится эта игра? Удастся ли «Трактору» продолжать победную серию? Или же «Адмирал» возьмет верх над грозной командой Петериса Скудры? Узнаем вместе.

Начало матча в 14:30 по челябинскому времени.