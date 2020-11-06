«Белые Медведи» дважды на выезде обыграли «Спутник» из Альметьевска

Челябинская молодёжка находится на девятом месте турнирной таблицы.

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4 и 5 ноября в Альметьевске состоялись матчи МХЛ между местным «Спутником» и челябинскими «Белыми Медведями».

В первой игре преимуществом по большей степени владели хозяева льда. Большое количество бросков в створ ворот стойко отражал челябинский голкипер Илья Горбунов. При этом у его соперника — вратаря «Спутника» Раиля Насырова — дела были совсем плохи. За первые два периода он сумел пропустить четыре шайбы от «Белых Медведей». Сначала, на первой же минуте матча, от Сергея Другаля, затем на 18-й минуте — от Дмитрия Шешина. От Данила Зиновьева на 26-й минуте и Валерия Сапожникова в самом конце второго периода — на 40-й минуте.

После этого тренерский штаб «Спутника» решил заменить Раиля Насырова и поставил в ворота Макара Косицких. Но и этот голкипер пропустил шайбу в свои ворота от нападающего Данила Зиновьева. Таким образом первый матч завершился со счётом 5:0 в пользу «Белых Медведей».

Во втором матче активнее были гости льда. Изначально в воротах «Спутника» стоял уже Макар Косицких. Поэтому «Медведям» было чуть тяжелее его «пробить». При этом сначала они пропустили одну шайбу: в ворота Ильи Горбунова её забросил Равиль Якупов. Только через две минуты Дмитрий Лобанов из челябинской команды сравнял счёт. Затем на 51-й минуте это сделал Кирилл Кадышев, а потом и Иван Стежкин. Лишь в конце игры, на 60-й минуте, «Спутнику» удалось отыграть одну шайбу, которая была записана на счёт Даниила Мельникова. По итогу «Белые Медведи» выиграли матч со счётом 3:2.

Сейчас челябинская молодёжка занимает девятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. За 18 игр команда набрала 19 очков.

Следующие игры челябинцев 8 и 9 ноября пройдут в Нижнекамске против «Реактора».