/ Воспитанник «Трактора» приглашен в тренировочный лагерь «Коламбуса»

Нападающий может сыграть в одной команде с Артемием Панариным.

Челябинский хоккеист Виталий Абрамов приглашен в тренировочный лагерь «Коламбус Блю Джекетс». Вместе с ним к основной команде «Синих жакетов» вызваны нападающие Никита Коростелев и Егор Соколов. «Коламбус» выбрал воспитанника «Белых Медведей» на драфте 2016 года в 3-м раунде под общим 65-м номером.

Ранее североамериканские эксперты высоко оценивали игровые способности форварда, отмечая его умение владеть шайбой, быстроту и спортивную отвагу.

У него есть скорость и сердце. Он пойдет против любого соперника, неважно каких он размеров. Это то, чему нельзя научиться. Это идет от сердца. Самое главное, чему ему стоит научиться — это в обороне. Когда он с шайбой, он становится игроком, который заставляет вас сидеть на краю сиденья. Он двигается и создает моменты. Виталию Абрамову стоит научиться играть без шайбы, в защите и стать лидером в этом плане. — пишут про Виталия Абрамова эксперты.

Минувший сезон двадцатилетний нападающий провел в команде главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Викториавилл Тайгерз». В регулярном чемпионате 2017−2018 гг Виталий Абрамов набрал 104 очка, став вторым снайпером и бомбардиром лиги. В плей-офф хоккеист набрал 11 очков, а его «Викториавилл» уступил «Акади-Батерст Тайтан».