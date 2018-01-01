Российская «молодежка» вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Уступив шведам, хоккеисты получили в противники сборную США.



Молодежная сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал мирового первенства, проходящего в американском Баффало. В последней игре группового этапа Россия встретилась со Швецией и уступила одну шайбу — 3:4. Это не помешало хоккеистам войти в число лидеров. В следующем матче «молодежка» проверит свои силы против американских спортсменов.



В заключительный день группового этапа сборная США обыграла команду Финляндии - 5:4, а словаки взяли верх над датчанами - 5:1. Таким образом, в четвертьфинальных матчах американцы сыграют со сборной России, уступившей в последней игре групповой стадии по буллитам шведам, финны встретятся с чехами, сборная Швеции сыграет со словаками, а команда Канады проэкзаменует швейцарцев. — сообщает РИА Новости.



Четвертьфинальные встречи состоятся уже 2 января. Завершение Чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд пройдет 5 января.