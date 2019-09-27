Текстовая трансляция встречи между «Трактором» и «Барысом»

Смогут ли «черно-белые» на этот раз победить подопечных Андрея Скабелки?

1:1

ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

42 мин — Вновь спасает свои ворота Иван Федотов.

41 мин — Пакаринен бросал в ближний угол — видел Федотов.

41 мин — Расположились гости в зоне атаки.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после второго периода: Броски: 39-36; Броски в створ: 25-21; Голы: 1-1; Вбрасывания: 23-15; Блокированные броски: 9-7; Силовые приемы: 15-14; Время в атаке: 09:46-07:09; Штраф: 6-6.

Статистика 2-го периода: Броски: 15-21; Броски в створ: 11-11; Голы: 0-0; Вбрасывания: 10-9; Блокированные броски: 7-2; Силовые приемы: 7-8; Время в атаке: 04:13-03:42; Штраф: 4-2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №52 Сергей Терещенко, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

40 мин — Владеют инициативой челябинцы.

40 мин — Очень опасный момент возник у ворот «Трактора»! Лег на шайбу Иван Федотов.

39 мин — Не дают ни те, ни другие игроки бросать по воротам. Плотная борьба.

38 мин — Бросал Александр Шаров и мог добить Алексей Кручинин, но не дали это сделать форварду казахстанские игроки.

37 мин — Пас от Томаса не доходит до партнера — перехватили шайбу игроки «Барыса».

36 мин — Из средней зоны бросал челябинский игрок шайбу. Проверяют челябинцы вратаря «Барыса».

36 мин — Очень опасно набрасывали игроки «Барыса» — ушла шайба выше ворот.

36 мин — Вновь в работе Федотов. Обостряются страсти на льду ледовой арены «Трактор».

35 мин — Теперь свою команду спасает Иван Федотов! Очень плотную и активную игру наблюдаем в Челябинске.

35 мин — Ессе Виртанен также бросал по воротам «Барыса». На месте вратарь.

34 мин — Хорошие атаки проводит челябинский «Трактор». Очень хорошие!

33 мин — Бросал шайбу в ближний угол ворот Томас. Отбил ее Карлссон.

32 мин — Бросал Аркадий Шестаков по воротам Федотова — в игре Иван.

31 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

31 мин — «БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

31 мин — Довольно равная игра проходит на челябинском льду.

30 мин — Не попадает Алексей Кручинин в пустой угол ворот.

29 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактора» №21 Виталий Меньшиков, толчок клюшкой, 2 мин.

29 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №48 Роман Старченко, удар клюшкой, 2 мин.

29 мин — Закрепились игроки «Барыса» в зоне «Трактора».

29 мин — Хорош Илья Карпухин! Плотно играет у борта.

27 мин — Борьба продолжается в формате «качелей». Ни одна из команд не может закрепиться в чужой зоне.

26 мин — Теряет равновесие Ярослав Косов, который получил повреждение. Здоровья нашему форварду!

26 мин — Бросали казахстанские игроки в створ челябинских ворот. Улетела шайба за пределы поля.

25 мин — Отлично охраняет свои ворота Иван Федотов. Отскакивает шайба.

25 мин — Малыхин набрасывал шайбу на ворота «Барыса». Срикошетила она от вратаря.

24 мин — Опасно прокатывался Никита Михайлис из «Барыса» за воротам Федотова. сумел подставить щиток Иван.

24 мин — Хорошие броски в створ доходят от игроков «Трактора». Но надежен Карлссон.

23 мин — Игра переместилась в зону «Барыса». И два броска подряд прилетели в казахстанского голкипера.

22 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

22 мин — Смогли выбросить шайбу челябинцы из своей зоны.

21 мин — Вновь вступает в игру голкипер «Трактора».

21 мин — Останавливает игру Федотов. Не позволяет он оказаться шайбе в своих воротах.

21 мин — Игра вернулась в зону челябинцев.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 24-15; Броски в створ: 14-10; Голы: 1-1; Вбрасывания: 13-6; Блокированные броски: 2-5; Силовые приемы: 8-6; Время в атаке: 05:33-03:27; Штраф: 2-4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Справился Федотов с последним броском в этом периоде.

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №24 Руслан Карлин, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

20 мин — Слишком опасно было у ворот «Трактора». вынужден был нарушить правила нападающий челябинцев.

20 мин — Хороший выстрел делал Виталий Меньшиков! Хороший сэйв совершил Хенрик Карлссон.

19 мин — Вновь бросал Александр Шаров — отбита шайба клюшкой голкипером «Барыса».

18 мин — Федор Малыхин оказался рядом с шайбой и мог бросать по воротам Карлссона, но не так быстр был нападающий «Трактора».

17 мин — Хорошо проходил Максим Трунев в чужую зону, но ошиблись игроки перед воротами — перехвачена шайба.





16 мин — На вбрасывании потерял клюшку игрок гостей. Активно его атаковали челябинцы.

15 мин — Хорошую игру показывает «Трактор». Заметно, что перезагрузились после игры с «Ак Барсом».



15 мин — «БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

15 мин — Не попадет и Малыхин. Очень хорошая игра большинства, но пока не удалось забить хорошие моменты.

14 мин — Отлично прессингуют челябинцы казахстанских игроков. Но не удается забить шайбу в ворота.

14 мин — Успел Томас к шайбе и сохранил ее в чужой зоне.

13 мин — Закрепились челябинцы в зоне. Бросал Терещенко с убойной позиции — не попал в створ ворот.

13 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №15 Егор Петухов, подножка, 2 мин.

13 мин — Замечательный момент был у Александра Шарова — мог забить в пустой угол, но свалили его прямо перед воротами.

12 мин — Мощно бросал Даррен Диц. Устала челябинская пятерка и получила гол в свои ворота.

11 мин — Не успокаиваются игроки. Еще больше заводятся команды.

10 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №51 Ессе Виртанен (№23 Юрий Сергиенко, №91 Эндрю Кейлоф)

10 мин — Отличный схематичный розыгрыш игроков «Трактора» привел к голу!

9 мин — Бросали Томас и Кейлоф. Пока отбивает все Карлссон.

9 мин — Отличные моменты получают челябинские игроки. Был момент у Бородкина, а затем у Фатеева. К сожалению, Егор не попал по шайбе.

8 мин — Не фиксировал шайбу Федотов — опасно она прошла рядом с воротами.

7 мин — Потеряли шайбу челябинцы на точке вбрасывания и опасный момент создали у ворот Федотова.

6 мин — «БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

6 мин — Выкатывался из-за ворот Малыхин. Неудачно.

5 мин — Ярослав Косов бросал по воротам «Барыса» — отбита шайба.

5 мин — Ошибся Илья Карпухин и казахстанцы пошли в контр-атаку.

4 мин — УДАЛЕНИЕ. «Барыс» №14 Кертис Волк, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

4 мин — Хорошо играет оборона у «черно-белых». Привело к нарушению.

4 мин — Плотная борьба у борта за шайбу развернулась.

3 мин — Начинает атаку «Трактор». Бросал Шолохов по воротам Карлссона — отбил ее голкипер.

2 мин — Борьба развернулась в зоне челябинцев.

1 мин — Кристиан Томас перехватывал шайбу и выкатывался на ворота, но немного неточно.

1 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора».

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Идет предматчевое шоу. Совсем скоро команды выйдут на лед, где прозвучат государственные гимны.

Тренерские штабы обеих команд определились с составами на игру

Добрый вечер уважаемые хоккейные любители! «Первый областной» рад вновь для вас провести текстовую трансляцию матча, который проходит на челябинском льду. Сегодня, 27 сентября, «Трактор» играет с «Барысом».

Напомним, в первом матче этих команд, который состоялся 20 сентября, казахстанцы одолели челябинцев со счетом 2:0. Также на два матча спортивно-дисциплинарным комитетом были дисквалифицированы игроки обеих команд: у «Барыса» — Павел Акользин, а у «Трактора» — Виталий Меньшиков. Защитник «черно-белых» уже отбыл свою дисквалификацию и вернется на лед, чтобы помочь победить своей команде. А вот Акользин этот матч посмотрит с трибун.

Как развернется сегодняшняя игра? Давайте проследим за ее ходом вместе! Начало встречи в 19:00 по челябинскому времени.