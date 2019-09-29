Текстовая трансляция матча КХЛ между «Трактором» и «Локомотивом»

Удастся ли «черно-белым» хотя бы в этот раз порадовать челябинцев?

2:1

КОНЕЦ МАТЧА

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика матча: Броски: 56-80; Броски в створ: 26-32; Голы: 2-1; Вбрасывания: 24-21; Блокированные броски: 31-15; Силовые приемы: 15-9; Время в атаке: 10:53-14:04; Штраф: 6-6.

Статистика 3-го периода: Броски: 17-32; Броски в створ: 9-12; Голы: 0-0; Вбрасывания: 12-8; Блокированные броски: 14-4; Силовые приемы: 6-5; Время в атаке: 04:15-03:40; Штраф: 0-2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — И это победа!!!

60 мин — Отправили шайбу в хону соперника челябинцы, но не пересекает она линию ворот.

60 мин — «Локомотив» заменил вратаря на шестого полевого!

59 мин — Шайба почти пересекла линию челябинских ворот! Опасно.

58 мин — «Валидольную игру» наблюдают зрители этого поединка. Выручает Федотов.

58 мин — Очень жестко сыграли защитники «Трактора» около своих ворот. Опасно было.

57 мин — Не получается по-хорошему закрепиться челябинцам в зоне соперника.

56 мин — «ЛОКОМОТИВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

56 мин — В меньшинстве убегали ярославцы на ворота Федотова и штанга спасет челябинцев.

56 мин — Держат шайбу хоккеисты «Трактора».

55 мин — Бросал Сергей Коньков. Забирает шайбу Коновалов.

55 мин — Ненадолго зафиксировались в чужой зоне челябинцы. Борьба за шайбу развернулась в средней зоне.

54 мин — УДАЛЕНИЕ. «Локомотив» №80 Тай Ратти, удар клюшкой, 2 мин.

54 мин — Бросали челябинцы по воротам Коновалова. Отбил шайбу Илья.

53 мин — Браво Ивану Федотову! Сумасшедший сэйв, хоть и со второй попытки.

52 мин — Не сумели задержать у себя шайбу челябинцы.

51 мин — Выловил бросок от ярославцев Иван Федотов, закрыл ее ловушкой голкипер «черно-белых».

51 мин — Развернулась жесткая борьба за воротами «Локомотива».

50 мин — В падении выбивает шайбу из угла ворот Иван Федотов, за что получает заслуженные аплодисменты.

50 мин — Бросок выше ворот совершают игроки «Локомотива».

49 мин — Бросок в ближний угол не удался у Якуба Накладала.

49 мин — Бросал Юрий Сергиенко по воротам Коновалова — шайба в ловушке.

48 мин — Не удается бросок у игрока «Локо» — сошла шайба с крюка.

47 мин — «Трактор» уверенно себя чувствует в зоне атаки, много движений, но до бросков дело не доходит.

Не перестает «Сектор А» подгонять команду! Как же хороши челябинские болельщики!

46 мин — Насыщенная борьба идет за шайбу по всей площадке.

45 мин — Резкий бросок от форварда «Локомотива» резко бросал по воротам Федотова — видел все Иван.

45 мин — Теперь инициативой владеют челябинцы. Не дают зайти в свою зону.

44 мин — Вновь проверяют на внимательность голкипера ярославцев игроки «Трактора».

44 мин — Остро бросал Томас! В игре Илья Коновалов.

44 мин — Опасный бросок от Егора Аверина. Шайба в ловушке челябинского голкипера.

43 мин — Пошли в атаку челябинцы, но плотно играют игроки «Локомотива».

42 мин — Еще один наброс от ярославцев. Выручает Федотов.

41 мин — Удалось Таю Рэтти перехватить шайбу, бросал в дальний угол ворот Федотова — не попал.

41 мин — Закрепились челябинцы в зоне соперника.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2-х периодов: Броски: 38-48; Броски в створ: 17-20; Голы: 2-1; Вбрасывания: 12-13; Блокированные броски: 17-10; Силовые приемы: 9-4; Время в атаке: 06:38-10:24; Штраф: 6-4.

Статистика 2-го периода: Броски: 19-28; Броски в створ: 11-13; Голы: 2-1; Вбрасывания: 5-5; Блокированные броски: 12-4; Силовые приемы: 4-1; Время в атаке: 03:28-05:47; Штраф: 4-2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА



40 мин — Отличный момент создали челябинцы. Бросал Карлин, а затем Карпухин, но не смогли челябинцы забросить в этом отрезке третью шайбу в ворота

40 мин — Александр Шаров не смог сделать точный пас на своего партнера.

39 мин — На бросок из-под игрока среагировал Иван Федотов.

39 мин — «ЛОКОМОТИВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



39 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

38 мин — Увидел ошибку у защитников соперника Алексей Кручинин и выходил один на один, но не смог переиграть Илью Коновалова.

38 мин — «Локомотив» гнул свою линию, не давая выйти из своей зоны челябинцам

37 мин — Позиционная борьба у борта развернулась за шайбу.

37 мин — УДАЛЕНИЕ. «Локомотив» №34 Артем Ильенко, симуляция, 2 мин.



37 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, задержка, 2 мин.

36 мин — Вновь закрепились ярославцы в зоне «Трактора». Бросаются под шайбу челябинцы.

35 мин — Закрывает ловушкой шайбу Федотов.

35 мин — Вновь выдохнули челябинцы. Стараются оттеснить игру от своих ворот и дать продышаться голкиперу.

34 мин — Активизировались игроки «Локомотива». Очень тревожно.



Аплодируют челябинцы Ивану Федотову. Действительно, подтащил в важные и нужные моменты.



33 мин — Разрядил обстановку Илья Карпухин. Выбросил шайбу из своей зоны и дал возможность замениться всей пятерке челябинцев.

32 мин — В этом отрезке матча инициативу полностью. перехватили игроки «Локомотива».

31 мин — Что творит Иван Федотов! Отлично работает челябинский голкипер.

31 мин — В опасную контр-атаку шли ярославцы. Отлично сработал Федотов.



30 мин — Бросок Алексея Кручинина воротам не удался — шайба попала в защитника ярославцев.



Опасный бросок пришелся на линейного судью матча. Здоровья лайнсмену!



29 мин — Теперь отличается броском и Илья Карпухин. Старался защитник челябинцев затолкать шайбу в ворота.

29 мин — Передача Конькова на Шолохова прошла, но не смог Марсель пробить по воротам.

28 мин — Бросали игроки «Локомотива» по воротам Федотова — отбивал шайбы Федотов.

27 мин — Ессе Виртанен с левого фланга делал мощный бросок, но неточно.

27 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

27 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Локомотив» №58 Антон Ландер (№87 Рушан Рафиков)

26 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №8 Егор Фатеев, задержка соперника, 2 мин.

26 мин — Руслан Карлин создавал еще одну возможность для увеличения счета своей команды, но не смог пробить вратаря ярославцев.

25 мин — Не дали защитники «черно-белых» бросить по своим воротам.

25 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика (№78 Алексей Кручинин)

25 мин — Гика отправил вторую шайбу в ворота Коновалова!!! Гол!

24 мин — Едва сами себе челябинцы не привезли шайбу. Моментально исправили свою же ошибку

«Хороший гол!», — решение судей по данному моменту



Тренерский штаб «Локомотива» запросил видеопросмотр на правильность взятия ворот



22 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №98 Федор Малыхин (№91 Эндрю Кейлоф, №19 Кристиан Томас)

22 мин — Реализовал отложенный штраф Томас! Гол!!

22 мин — Неточную передачу отдал Кручинин на Сергиенко. Вышли из чужой зоны челябинцы.

21 мин — «ЛОКОМОТИВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

21 мин — Совершили челябинцы попытку входа в зону соперника.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 19-20; Броски в створ: 6-7; Голы: 0-0; Вбрасывания: 7-8; Блокированные броски: 5-6; Силовые приемы: 5-3; Время в атаке: 03:10-04:37; Штраф: 2-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Хороший момент создавали челябинцы! Но заблокирован был бросок.

20 мин — С центра бросал Эндрю Кейлоф — шайба попала в ярославского игрока.

19 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. И сразу не получился бросок у Томаса.

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Локомотив» №22 Якуб Накладал, блокировка, 2 мин.

19 мин — Тай Ратти делал акцентированный наброс на ворота — видел его Иван Федотов.

18 мин — Томаш Гика бросал низом, видели все внимательные защитники ярославского клуба.

18 мин — Очередной опасный момент создают игроки «Локо». В работе голкипер «Трактора».

17 мин — Отличный момент был у Петра Ясинского! Замечательная возможность открыть счет, но отбил шайбу Коновалов.

17 мин — Хорошо разыграли шайбу игроки «Локомотива», но вновь спасает ворота Федотов.

16 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

15 мин — «Трактор»не дает сопернику закрепиться в своей зоне.

14 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, удар соперника клюшкой, 2 мин.

14 мин — Очень опасный момент был у ворот Федотова!

14 мин — Попытался пройти по борту Петр Ясинский, но не позволили ему это сделать ярославские защитники.

13 мин — Стараются вытеснить игру из соей зоны игроки «Трактора». Но «Локомотив» очень настырен.

13 мин — Вновь Федотов! Вытаскивает шайбу из ближнего угла.

13 мин — А теперь вступает в игру и Иван Федотов. В свою очередь также закрывает шайбу ловушкой.

12 мин — Очень хороший момент создал Алексей Кручинин — голкипер ярославцев Илья Коновалов закрыл шайбу ловушкой.

12 мин — Стефан Да Коста выкатывался из-за ворот и мог создать опасный момент. Но видел все Иван Федотов.

11 мин — Обменялись неточными бросками обе команды.

10 мин — Плотная борьба за шайбу случилась в средней зоне на точке вбрасывания.

10 мин — Пытался сходу бросить по воротам Алексей Кручинин — заблокирован бросок.

9 мин — Ошибку совершили игроки «Трактора», выходя из своей зоны — перехвачена шайба.

Хороша поддержка «Сектора А» сегодня! Стараются изо всех сил, поддерживая и подгоняя свою команду

8 мин — Постарались провести позиционную атаку челябинцы. Заблокированы были возможности для броска.

7 мин — Игра развернулась в зоне «Трактора».

6 мин — Хороший силовой блы применен на Марселе Шолохове — не дали ему зайти в зону ярославцев с шайбой.

5 мин — Не удался прострельный бросок у Кейлофа.

5 мин — Не хватило челябинцам точности в броске по воротам соперника.

4 мин — Преимущественно в средней зоне игра проходит. Раскатываются пока команды.

3 мин — Из средней зоны бросили ярославцы шайбу к воротам Федотова. Отбросил ее Иван.

3 мин — Здорово обыграли челябинцы за своими воротами игрока «Локомотива».

2 мин — Начинают раскатываться «Локомотив» и без труда входят в зону «Трактора».

1 мин — И сразу бросок по воротам Ивана Федотова. Проверили челябинского голкипера ярославцы.

1 мин — Стартовое вбрасывание за челябинскими игроками.



НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Команды выходят на лед. Совсем скоро прозвучит гимн Российской Федерации и состоится стартовой вбрасывание.

Тренерские штабы определились с составами на игру

Добрый воскресный день уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» рад приветствовать вас на последнем матче домашней серии, где на челябинском льду встречаются команды «Трактор» и «Локомотив».

У ярославской команды не так давно сменился тренер и заметно перекроил состав команды. И это дало свои результаты — «Локомотив» в своем последнем матче разгромил рижское «Динамо» со счетом 4:0.

А вот подопечным Петериса Скудры пока не везет: проигрыши в пяти последних матчах, травмированное первое звено, нестабильная игра. Но челябинская публика надеется на лучшее.

Чем же все-таки закончится этот матч? Узнаем вместе с вами! Начало матча в 17:00 по челябинскому времени.