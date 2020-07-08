«Трактор» изменит визуальный стиль

Над проектом для «чёрно-белых» работает студия спортивного дизайна Quberten.

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Челябинский «Трактор» начнёт сезон с новым визуальным стилем. Клуб и работающая над ребрендингом команды студия сегодня, 8 июля, представили небольшой тизер проекта.



На изменения в фирменном стиле команды обратили внимание болельщики. Они заметили, что поздравление врача команды Александра Пастухова оформлено картинкой, отличающейся от прежних вариантов. Затем информация о ребрендинге «чёрно-белых» появилась у инсайдеров.

Сообщалось, что над новым «визуалом» челябинцев работает студия Quberten известного спортивного дизайнера Михаила Антипина. Позднее сама организация подтвердила работу с «Трактором» в своём телеграм-канале, однако когда именно проект предстанет перед публикой в настоящий момент неизвестно.



«Сезон релизов в разгаре — кое-что сделали и для „Трактора“. Ограничиваемся небольшим тизером, не будем спойлерить все сюжеты до премьеры»,— прокомментировали представители студии Quberten.

Отметим, что именно Quberten принадлежит ряд ребрендингов для команд КХЛ. Студия делала форму Казанскому «Ак Барсу», занималась редизайном минского «Динамо» и «Северстали». Также в их активе изменение стиля и формы для финского «Йокерита» и московского «Динамо», логотип «Зеленого дерби», ребрендинг «Амура» и работа над формой для Недели звёзд хоккей КХЛ в 2017 и 2019 годах.