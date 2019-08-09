Главный тренер и защитник «Трактора» рассказали об атмосфере в команде

Петерис Скудра и Дмитрий Калинин побывали в гостях программы «Весь спорт» на ОТВ.

Главный тренер ХК «Трактор» Петерис Скудра, а также один из новичков команды – защитник Дмитрий Калинин стали гостями программы «Весь спорт» на телеканале ОТВ.

Наставник команды рассказал о том, как клуб воспринял визовые проблемы «Куньлуня», и в какой физической форме находятся хоккеисты.

«Проблемы «Куньлуня» никак не влияют на нашу подготовку и отношение к турниру. Касательно нашей команды – все идет по плану. Мы стараемся анализировать свою работу, современных команд, а также какую подготовку требует современный хоккей. Подготовку нужно подгонять под современного хоккеиста», — отметил Петерис Скудра.

Также Дмитрий Калинин, уроженец Челябинска, поделился тем, как он воспринял переезд в родной город и какое настроение у команды в данный момент.

«Конечно, я переживаю перед выходом на лед в родном городе. Но думаю, что когда шайба бросится мне под клюшку, то уйдут все волнения», — поделился Калинин.

Подробности о том, почему игроки на сборах не бегали, а крутили педали, из-за чего Артем Пеньковский оказался в «Челмете» и как проходили сборы в Словении, можно узнать в программе «Весь спорт» на телеканале ОТВ завтра, 10 августа, в 19:30.