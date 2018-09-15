/ КХЛ. «Металлург» против «Трактора»

Текстовая трансляция второй встречи команд в этом сезоне.

5:6

МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

60 мин - Финальная сирена. Со счетом 6:5 «Трактор» выиграл матч у «Металлурга», начав выездную серию с победы.

59 мин - Вбрасывание в зоне челябинцев. Борьба за шайбу у борта выиграна игроками «Магнитки», но бросок не увенчался успехом.

59 мин - Магнитогорцы в атаке. Бросок Николая Кулемин идет выше ворот. Шайба выходит из зоны «Трактора». До конца третьего периода остается меньше двадцати секунд. Герман Титов берет тайм-аут.

59 мин - «Металлургу» удается встать в зоне челябинцев. Василий Демченко ловит бросок Сергея Мозякина.

58 мин - Василий Кошечкин покинул ворота. Шесть игроков «Магнитки» готовы к финальному штурму ворот Василия Демченко.

Последние минуты периода. «Металлург» берет тайм-аут.

58 мин - «Металлург» выходит в атаку, но безуспешно. Сергей мозякин выходил на фирменный бросок, но был остановлен.

57 мин - Игроки «Трактора» снижают темп игры, навязывая борьбу магнитогорцам по всей игровой площадке. Проброс у «Металлурга».

56 мин - Неточный бросок Якова Рылова.

55 мин - «Металлург» снова пытается закрепится в зоне челябинцев, но Никита Никитин успокаивает игру.

53 мин - ГОЛ! Дубль Рихарда Гюнге. Нападающий, точным броском из круга вбрасывания делает счет 6:5 в пользу «Трактора».



53 мин - Удаление. «Металлург». За подножку наказан Архип Неколенко.

53 мин - Пеньковский бросал по воротам Кошечкина, но неточно. «Трактор» отвечает на позиционную атаку хозяев своей атакой.

52 мин - «Металлург» в атаке. Серия опасных бросков по воротам Демченко, но вратарь «Трактора» на месте.

51 мин - Проброс у «Трактора». Вбрасывание в зоне Василия Демченко.

50 мин - Челябинцы так же включили активный прессинг.

49 мин - Игра высоко поднятой клюшкой в зоне Кошечкина. Матч остановлен, шайба переносится в среднюю зону.

48 мин - Челябинцы вынуждены отбрасываться, поскольку игроки «Магнитки» стали действовать намного агрессивнее.

47 мин - Атака магнитогорцев. Легионеры «Сталеваров» контролируют шайбу в зоне «Трактора». Атака заканчивается броском в створ ворот Василия Демченко.

47 мин - Бросок в касание от игроков «Трактора», Кошечкин накрывает шайбу ловушкой.

46 мин - «Магнитка» пытается прессинговать челябинцев. Как итог - проброс и вбрасывание в зоне Василия Демченко. После вбрасывания следует моментальный броско Мэтта Эллисона, но Демченко не дремлет.

45 мин - Проход Ника Бейлена, неточный бросок Антона Глинкина, и тут же встречная атака «Магнитки», которая так же не увенчалась успехом.

44 мин - Магнитогрцы начинают атаку. Бросок Пакаринена, но на месте игроки «Трактора».

43 мин - Ошибка игрока магнитогорцев, после которой следует мощный бросок Григория Желдакова. Василий Кошечкин на месте.

43 мин - «Магнитка» в атаке. Демченко ловит шайбу, останавливая игру.

42 мин - Резкое начало периода. Магнитогорцы сразу берут инициативу в свои руки, и «нагружают» Василия Демченко работой.

41 мин - ГОЛ! Магнитогорцы, усилиями Ииро Пакаринена, вновь сравнивают. «Трактор» играет в полном составе.

41 мин - Начинается третий период матча. 9 заброшенных шайб после сорока минут встречи. Остановятся ли команды? Узнаем в третьей двадцатиминутке. Стартового вбрасывание периода выигрывают игроки «Металлурга».

НАЧЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика встречи после 2-го периода: броски в створ ворот: 18-18; Штрафные минуты: 4-8; Вбрасывания: 19-13; Силовые примы: 9-21.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Последняя минута второго периода и удаление у «Трактора». За подножку на две минуты удален Александр Бергстрем.

39 мин - Команды по-прежнему продолжают играть без средней зоны.

38 мин - Момент у магнитогорцев. После остановок «Металлург» начал играть активнее. Броско Ииро Пакаринена, но шайба идет мимо ворот Демченко.

Шайба засчитана. «Трактор» впереди со счетом 5:4.

37 мин - Судьи снова отправились просматривать игровой эпизод. Это не тренерский запрос, просмотр момента инициирован арбитрами.

37 мин - ГОЛ! Рихард Гюнгге подправляет шайбу после броска Ника Бейлена. «Трактор» снова выходит вперед.

36 мин - Магнитогорцы выиграли вбрасывание в зоне «Трактора», но Александр Рыбаков выводит шайбу из зоны. «Трактор» играет в полном составе



35 мин - «Магнитка» в большинстве. Команда Йозефа Яндача закрепилась в зоне. Бросок Войтека Вольски, но шайба уходит выше ворот.



Гол засчитан. Ближайшие две минуты челябинцы отыграют в меньшинстве.



34 мин - Герман Титов берет тренерский запрос на предмет положения «вне игры». Напомним, если запору будет «Трактор» останется в меньшинстве.

34 мин - ГОЛ! 4:4 Хлесткий щелчок Никиты Язькова сравнивает счет. Отметим, что это первый гол для молодого форварда в этом сезоне.



34 мин - «Магнитка» стала играть активнее. Опасный бросок и Войтек Вольски чуть не сравнял счет в матче.

33 мин - ГОЛ! Алексей Береглазов сокращает отставание. Точный бросок защитника с близкой дистанции «прошивает» вратаря «черно-белых».

32 мин - Бросок Якова Рылова сразу после вбрасывания. На месте Василий Демченко.

31 мин - Игроки магнитогорской команды вынуждены отбрасываться. Статистика бросков: 15-11 в пользу «Трактора».

30 мин - Опасный броско Антона Глинкина, но шайба идет мимо ворот. Челябинцы полностью контролируют ход встречи.

29 мин - Йозеф Яндач пошел на изменения в сочетаниях. Роман Любимов вышел в первом звене с Николаем Кулеминым и Сергеем Мозякиным. Однако первое звено «Магнитки» вынуждено играть в обороне.

28 мин - Темп игры немного снизился. Магнитогрцы начинают атаку из своей зоны, но им сновани не удается закрепится.



27 мин - «Металлург» пытается активно прессинговать, однако пока все попытки безуспешны. «Трактор» больше владеет шайбой.

26 мин - Броско Александра Рясенского по воротам. Василий Кошечкин на месте.

25 мин - «Металлург» играет в полном составе. Наброски Калетника на ворота легко остановлен Василием Демченко.

ГОЛ! Пол Щехура реализует большинство. «Трактор» снова впереди на две шайбы.

25 мин - «Трактор» закрепился в зоне хозяев. Бросок Пола Щехуры становится результативным.

24 мин - Удаление. «Металлург». За атаку игрока не ведающего шайбой удален Владислав Калетник.

24 мин - Опасный бросок Владислава Калетника чуть снова не сравнял счет в матче. Но после броска нападающий магнитогорцев задевает Василия Демченко.

23 мин - «Металлург» предпринимает попытки закрепится в зоне челябинцев, но безуспешно. Челябинские хоккеисты контролируют шайбу.

22 мин - ГОЛ! Игорь Полыгалов выводит «Трактор» вперед. Василий Кошечкин отбивает шайбу перед собой, Игорь Полыгалов оказывается расторопнее защитников «Магнитки» и отправляет шайбу в ворота.

22 мин - «Трактор» активнее начинает игру. Игроки челябинцев контролируют шайбу в зоне хозяев.

21 мин - Игроки обеих команд отдохнули и готовы подарить болельщикам яркий второй период. Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора».

ВТОРОЙ ПЕРИОД.

Статистика 1-го периода: броски в створ ворот: 9-6; Штрафные минуты: 2-4; Вбрасывания: 8-6; Силовые приемы: 7-7.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Последняя минута периода. Офсайд. В очередной раз вбрасывание пройдет в средней зоне.

19 мин - Отметим, что челябинцы больше хозяев находятся с шайбой, и больше прессингует соперника.

18 мин - Кравцов выходит один на один с Кошечкиным. Вратарь выигрывает в этой дуэли.

17 мин - «Сталевары» выходят из под давления «Трактора», но без результата. Зафиксирован проброс, вбрасывание будет в зоне хозяев.

16 мин - Продолжается игра 4 на 4. Челябинцы больше владеют шайбой. «Металлург» на атаки челябинцев отвечает броском Алексея Береглазова. Команды играют в полном составе.

15 мин - «Трактор» пытался ответить быстрым голом. Шайба ненадолго закрепилась в зоне хозяев, однако гола не последовало.

14 мин - ГОЛ! 2:2. Роман Любимов сравнивает счет в матче. Команды продолжают игрвть в формате 4 на 4.

14 мин - Удаление. За подножку на две минуты удален Артем Пеньковский. За симуляцию у «Сталеваров» удален Никита Языков

13 мин - После затяжной атаки «Металлурга» последовал ответ «Трактора», но без результата.

12 мин - Команды обмениваются острыми атаками. Магнитогорцы пытаются играть позиционно и больше контролируют шайбу.

11 мин - После вбрасывания в средней «Трактор» организовал атаку, которая закончилась броском по воротам Василия Кошечкина, однако вратарь «Сталеваров» на месте.

10 мин - После забитой шайбы «Металлург» пытается действовать первым номером.

9 мин - Магнитогорцы организуют штурм ворот Василия Демченко , но вратарь челябинцев надежен.

8 мин - ГОЛ! Ииро Пакаринен забивает первую для «Металлурга» шайбу.

8 мин - «Металлург» пытается перевести игру в зону «Трактора», однако челябинцам успешно удается нейтрализовать все попытки хозяев.

7 мин - ГОЛ! Виталий Кравцов делает счет 2:0 в пользу «Трактора». Стоит отметить, что это первый гол молодого игрока в этом сезоне.

6 мин - Магнитогорцы снова входят в зону «Трактора», однако они не смогли реализовать большинство. «Трактор» играет в полном составе.

5 мин - «Металлург» закрепился в зоне соперника. Шайба ходит от игрока к игроку, однако бросок оказался неудачным.

4 мин - Удаление. За удар соперника клюшкой удален Александр Бергстрем.

3 мин - Виктор Антипин начинает атаку магнитогорцев. Шайба закрепилась в зоне гостей, но не надолго.



2 мин - ГОЛ! Райан Стол быстро открывает счет в матче. Бросок в дальний угол и шайба попадает точно в «девятку».

1 мин - Игра началась. Вбрасывание в зоне «Металлурга». Челябинцы организуют атаку. Первый бросок по воротам «Металлурга» нанес Александр Бергстрем.



НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



Команды выходят на лед, для того, чтобы прослушать гимн России.

Стали известны составы команд на сегодняшнюю встречу. Отметим, что в первой пятерке челябинцев на лед выйдет Пол Щехура. Напомним, в прошлом матче канадец получил болезненное повреждение столкнувшись в борьбе за шайбу с игроком «Автомобилиста», однако травма оказалась несерьезной. В заявке магнитогорцев отметим Юрия Платонова, сына легендарного игрока «Магнитки» Дениса Платонова.







Привет всем любителям хоккея! Сегодня, 15 сентября, челябинский «Трактор» начинает первую выездную серию в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Черно-белые» приехали в гости в Магнитогорск, где сыграют с «Металлургом». Команды уже встречались на этой неделе, и успех, благодаря дублю Мэтта Эллисон праздновали «Сталевары». После этого «Магнитка» отправилась в Балашиху, где с минимальным преимуществом был обыгран «Авангард», а «Трактор» уступил дома «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Однако, несмотря на все расклады, второе в этом сезоне уральское дерби обещает быть таким же жарким, как и первое, и не оставит равнодушным болельщиков обеих команд.

