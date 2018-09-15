/ Челябинский «Трактор» начинает первую серию выездных матчей

Прямую трансляцию южноуральского дерби смотрите на 1obl.tv

Сегодня, 15 сентября, на ледовой арене в Магнитогорске состоится матч между «Трактором» и «Металлургом». Обе команды в полной боевой готовности. Напомним, что в прошлом матче с «магниткой» пострадал нападающий «черно-белых» Пол Щехура, забив первый и единственный гол в той встрече. Спортсмен получил удар по ноге, не смог самостоятельно покинуть поле, со льда его унесли. Сейчас с игроком все в порядке, но выйдет ли Пол на лед станет известно чуть позже.

Нам необходимо набирать очки в этой выездной серии. Сегодняшний матч — не исключение, как всегда, принципиальное противостояние. — комментирует сайту «Первый областной» пресс-служба «Трактора».

Напомним, из четырех сыгранных домашних матчей «Трактор» одержал одну победу над «Слованом» из Братиславы, забив три безответные шайба, и потерпел три поражения от московского ЦСКА, магнитогорского «Металлурга» и екатеринбургского «Автомобилиста».

Челябинской командой заброшено 5 шайб, пропущено — 9. Штрафные минуты «Трактора» — 22, соперников — 32.

Пожелаем удачи спортсменам. Прямую трансляцию смотрите на сайте 1obl.tv