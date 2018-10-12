/ Три передачи Евгения Малкина помогли «Пингвинам» обыграть «Золотых рыцарей»

Нападающий признан второй звездой встречи.

Три результативных паса Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» обыграть «Вегас Голден Найтс». Все передачи уроженец Магнитогорска отдал на канадца Фила Кессела, который в итоге оформил «натуральный хет-трик», то есть забил три шайбы подряд. Отметим, две из трех передач были отданы под выход один на один.

Встреча команд закончилась со счетом 4:2 в пользу «Питтсбурга». Евгений Малкин, который провел на льду 15 минут 33 секунды, сделал 2 силовых приема, выиграл 9 вбрасываний из 14 и набрал показатель полезности «+2», был признан второй звездой матча. Титул лучшего игрока встречи отправился к Филу Кесселу.