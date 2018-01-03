/ «Трактор» уступил в затяжном противостоянии московскому «Динамо»

Сегодня, 3 января, челябинский «Трактор» продолжил домашнюю серию матчем против московского «Динамо». Гостям удалось прервать четырехматчевую серию поражений. Определить победителя удалось в послематчевых бросках.Обе команды отдали предпочтение оборонительному хоккею. Автором первой заброшенной шайбы стал Артем Пеньковский. Челябинский форвард вышел один на один с вратарем Иваном Бочаровым, московский голкипер не смог ничего противопоставить.

Второй период не принес ярких моментов. Три подряд удаления в стане бело-голубых не помогли челябинцам. Активнее оказались москвичи, но изменений на табло не последовало, двадцатиминутка завершилась с аналогичным первому периоду счетом.

Третья двадцатиминутка переломила ход игры. На 10 минуте Рихард Гюнге закрепил положение свое команды, после чего «Динамо» удалось сравнять счет. Шайбы на счету Андрея Кутейкина и Владимира Брюквина.

Исход сегодняшней встречи решила серия послематчевых буллитов. До последнего броска команды шли вровень, Автором победной шайбы стал игрок «Динамо» Михаил Варнаков. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. Челябинцы зарабатывают 1 очко.