/ «Трактор» уступил в затяжном противостоянии московскому «Динамо»

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Второй период не принес ярких моментов. Три подряд удаления в стане бело-голубых не помогли челябинцам. Активнее оказались москвичи, но изменений на табло не последовало, двадцатиминутка завершилась с аналогичным первому периоду счетом.
Третья двадцатиминутка переломила ход игры. На 10 минуте Рихард Гюнге закрепил положение свое команды, после чего «Динамо» удалось сравнять счет. Шайбы на счету Андрея Кутейкина и Владимира Брюквина.
Исход сегодняшней встречи решила серия послематчевых буллитов. До последнего броска команды шли вровень, Автором победной шайбы стал игрок «Динамо» Михаил Варнаков. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. Челябинцы зарабатывают 1 очко.
Голы: Пеньковский, 8:37.
Гюнге, 50:52
Кутейкин, 53:05 (бол.).
Брюквин, 55:20.
Победный буллит: Варнаков.