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«Трактор» уступил в затяжном противостоянии московскому «Динамо»

Победителя встречи удалось определить в серии буллитов.
сегодня в 19:11
  |  Хоккей
Сегодня, 3 января, челябинский «Трактор» продолжил домашнюю серию матчем против московского «Динамо». Гостям удалось прервать четырехматчевую серию поражений. Определить победителя удалось в послематчевых бросках.

Обе команды отдали предпочтение оборонительному хоккею. Автором первой заброшенной шайбы стал Артем Пеньковский. Челябинский форвард вышел один на один с вратарем Иваном Бочаровым, московский голкипер не смог ничего противопоставить.

Второй период не принес ярких моментов. Три подряд удаления в стане бело-голубых не помогли челябинцам. Активнее оказались москвичи, но изменений на табло не последовало, двадцатиминутка завершилась с аналогичным первому периоду счетом.

Третья двадцатиминутка переломила ход игры. На 10 минуте Рихард Гюнге закрепил положение свое команды, после чего «Динамо» удалось сравнять счет. Шайбы на счету Андрея Кутейкина и Владимира Брюквина.

Исход сегодняшней встречи решила серия послематчевых буллитов. До последнего броска команды шли вровень, Автором победной шайбы стал игрок «Динамо» Михаил Варнаков. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. Челябинцы зарабатывают 1 очко. 

«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Москва) 

2:3 Б  (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Пеньковский, 8:37. 

Гюнге, 50:52 

Кутейкин, 53:05 (бол.). 

Брюквин, 55:20.

Победный буллит: Варнаков. 

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