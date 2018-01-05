/ Два голкипера челябинского«Трактора» пропустили шесть шайб от питерского СКА

Черно-белым не удалось отыграться по ходу встречи.



Сегодня, 5 января, челябинцы приняли на своем льду питерский СКА. «Армейцы» из северной столицы с первого периода утвердились в этой игре. «Трактор» пропустил четыре безответных шайбы, выровнять игру не удалось даже в большинстве. Уже на 11-й минуте встречи тренерский штаб челябинской команды принял решение о замене голкипера, вместо Василия Демченко в ворота встал Павел Францоуз.

Только после пятой шайбы, забитой по ходу второй двадцатиминутки, челябинцам удалось ответить. Отличился легионер Пол Щехура, реализовавший большинство. Вторая пятерка челябинской команды сегодня создавала моменты, но не всегда доводила их до реализации.

Насыщенная заброшенными шайбами игра продолжилась и в третьем периоде. Переломить ход игры челябинцам не удалось. Патрик Торстен оформил дубль, в стане черно-белых отличился Игорь Полыгалов. В конце встречи «Трактор» показал свой боевой характер, Алексей Петров вступил в рукопашный бой с лидером СКА Ильей Ковальчуком. Итог встречи – 2:6 в пользу сохранивших на Западе первенство гостей.

Следующая встреча пройдет для челябинцев в рамках уральского дерби. 7 января черно-белые примут на домашнем льду свердловский «Автомобилист». Прямую трансляцию проведет «Первый областной».