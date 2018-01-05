/ КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает дома питерский СКА

Фаворитами сегодняшней встречи называют подопечных Олега Знарка.

2:6

МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 60-75 ; Броски в створ: 40-46 ; Голы: 2-6 ; Вбрасывания: 28-40 ; Блокированные броски: 18-10 ; Силовые приемы: 12-14 ; Время в атаке: 10:59-14:44 ; Штраф: 8-22



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин – Хоккеисты завершают встречу, преимущество снова оказалось на стороне питерского СКА.

Удаление. Трактор. 10. Рыбаков Александр В. 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой



59 мин – Встреча завершится большинством СКА.



59 мин – И снова «Трактор» немного не дотягивает в попытке взять ворота соперника. На этот раз замаха на хватило Игорю Полыгалову, Коскинен отбивает шайбу. Ответная атака гостей.

58 мин – Идут последние минуты матча. Переломить ход игры челябинцам явно не удастся, но красиво завершить встречу вполне возможно.

56 мин – Воспитанник челябинского хоккея Вячеслав Войнов бьет по воротам хозяев, Францоуз уверенно фиксирует шайбу.

55 мин – «Трактор» по итогам последних минут переигрывает соперников.

54 мин – Команды играют в полном составе.

53 мин – Челябинцы получают преимущество. Под конец большинства создают момент, бить пытается Пеньковский, но Коскинен уверенно охраняет свои ворота. Якуценя выжидает удачный момент для броска, но его не случается.

Удаление. СКА. 16. Плотников Сергей 10 мин. Неспортивное поведение

50 мин – Два штрафа уходят гостям. Плотников отправляется в бокс для штрафников за неспортивное поведение до конца встречи, Гусев наказан на 2 минуты.

49 мин – Еще один неплохой момент у челябинцев. Болельщики подстегивают «Трактор», требуя реванша.

48 мин – Неразбериха у ворот СКА, очевидные действия нападающего позволили голкиперу гостей избежать заброшенной шайбы.

47 мин – Снова выделяется вторая пятерка «Трактора», Кравцов создает опасный момент, Коскинен на месте.

47 мин – Команды играют в полном составе.

46 мин – Челябинцы завелись, теперь Виталий Кравцов вырывается к воротам гостей.

Изменение счета: Трактор. 71. Полыгалов Игорь ассистенты: 55. Бэйлен Ник, 6. Никитин Никита



45 мин – И тут же челябинцы отыгрываются, в большинстве забивает Игорь Полыгалов.

Удаление. СКА. 17. Ковальчук Илья 2 мин. Грубость

45 мин – В ход пошли кулаки, амуницию скинул Илья Ковальчук, его соперником стал Алексей Петров.

Изменение счета: СКА. 41. Торесен Патрик ассистенты: 52. Широков Сергей, 74. Прохоркин Николай

42 мин – Следом пробить ворота силится Никита Гусев, отличившийся уже сегодня голом и результативной передачей.



41 мин – Сразу же убойный бросок по воротам челябинцев от Ильи Ковальчука, Францоуз на месте.



41 мин – Стартовал третий период. Финальная двадцатиминутка начинается для хозяев поля с меньшинства.

Еще одна шайба в воротах «Трактора». Правый угол остался открыт, центральные и боковые защитники не успели на пятачок. Счет 1:6.Активно вступает в игру и голкипер. Францоуз выходит из ворот и отдает передачу товарищам, после чего возвращается в рамку и отбивает бросок.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

Статистика 2-го периода: Броски: 11-20 ; Броски в створ: 7-12 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 13-10 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 2-3 ; Время в атаке: 03:19-04:42 ; Штраф: 6-4









Санкт-петербургский