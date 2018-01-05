/ КХЛ. Челябинский «Трактор» принимает дома питерский СКА

Фаворитами сегодняшней встречи называют подопечных Олега Знарка.
2:6
МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Статистика матча: Броски: 60-75 ; Броски в створ: 40-46 ; Голы: 2-6 ; Вбрасывания: 28-40 ; Блокированные броски: 18-10 ; Силовые приемы: 12-14 ; Время в атаке: 10:59-14:44 ; Штраф: 8-22
Статистика 3-го периода: Броски: 22-28 ; Броски в створ: 18-20 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 5-16 ; Блокированные броски: 4-1 ; Силовые приемы: 6-8 ; Время в атаке: 03:41-04:45 ; Штраф: 2-14
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин – Хоккеисты завершают встречу, преимущество снова оказалось на стороне питерского СКА.
Удаление. Трактор. 10. Рыбаков Александр В. 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой
59 мин – Встреча завершится большинством СКА.
59 мин – И снова «Трактор» немного не дотягивает в попытке взять ворота соперника. На этот раз замаха на хватило Игорю Полыгалову, Коскинен отбивает шайбу. Ответная атака гостей.
58 мин – Идут последние минуты матча. Переломить ход игры челябинцам явно не удастся, но красиво завершить встречу вполне возможно.
56 мин – Воспитанник челябинского хоккея Вячеслав Войнов бьет по воротам хозяев, Францоуз уверенно фиксирует шайбу.
55 мин – «Трактор» по итогам последних минут переигрывает соперников.
54 мин – Команды играют в полном составе.
53 мин – Челябинцы получают преимущество. Под конец большинства создают момент, бить пытается Пеньковский, но Коскинен уверенно охраняет свои ворота. Якуценя выжидает удачный момент для броска, но его не случается.
Удаление. СКА. 16. Плотников Сергей 10 мин. Неспортивное поведение
50 мин – Два штрафа уходят гостям. Плотников отправляется в бокс для штрафников за неспортивное поведение до конца встречи, Гусев наказан на 2 минуты.
49 мин – Еще один неплохой момент у челябинцев. Болельщики подстегивают «Трактор», требуя реванша.
48 мин – Неразбериха у ворот СКА, очевидные действия нападающего позволили голкиперу гостей избежать заброшенной шайбы.
47 мин – Снова выделяется вторая пятерка «Трактора», Кравцов создает опасный момент, Коскинен на месте.
47 мин – Команды играют в полном составе.
46 мин – Челябинцы завелись, теперь Виталий Кравцов вырывается к воротам гостей.
Изменение счета: Трактор. 71. Полыгалов Игорь ассистенты: 55. Бэйлен Ник, 6. Никитин Никита
45 мин – И тут же челябинцы отыгрываются, в большинстве забивает Игорь Полыгалов.
Удаление. СКА. 17. Ковальчук Илья 2 мин. Грубость
45 мин – В ход пошли кулаки, амуницию скинул Илья Ковальчук, его соперником стал Алексей Петров.
Изменение счета: СКА. 41. Торесен Патрик ассистенты: 52. Широков Сергей, 74. Прохоркин Николай
45 мин –
Еще одна шайба в воротах «Трактора». Правый угол остался открыт, центральные и боковые защитники не успели на пятачок. Счет 1:6.
43 мин –
Активно вступает в игру и голкипер. Францоуз выходит из ворот и отдает передачу товарищам, после чего возвращается в рамку и отбивает бросок.
42 мин – Следом пробить ворота силится Никита Гусев, отличившийся уже сегодня голом и результативной передачей.
41 мин – Сразу же убойный бросок по воротам челябинцев от Ильи Ковальчука, Францоуз на месте.
41 мин – Стартовал третий период. Финальная двадцатиминутка начинается для хозяев поля с меньшинства.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД
Статистика 2-го периода: Броски: 11-20 ; Броски в створ: 7-12 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 13-10 ; Блокированные броски: 3-3 ; Силовые приемы: 2-3 ; Время в атаке: 03:19-04:42 ; Штраф: 6-4
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин –
Звучит финальная сирена, по итогам которой «Трактору» удалось отыграть одну шайбу.
Удаление. Трактор. 79. Исаев Игорь 2 мин. Задержка шайбы руками
39 мин –
Удаление у «Трактора» под занавес второй периода. Исаев протащил за собой шайбу, за что получил наказание от судей.
39 мин –
К концу подходит вторая двадцатиминутка. По ощущениям, челябинцы почувствовали себя увереннее после удачного броска.
38 мин –
СКА снова усиливает давление на челябинцев, игра продолжается в зоне хозяев.
37 мин –
Виталий Кравцов получает подножку от соперника, но судьи этого не замечают. Сегодня молодой игрок проводит вторую встречу без маски.
36 мин –
Команды играют в полном составе.
Изменение счета: Трактор. 38. Щехура Пол ассистенты: 11. Гюнге Рихард, 55. Бэйлен Ник
35 мин –
ЩЕХУРА! Челябинцы реализуют большинство. Первая шайба под авторством черно-белых команды отправляется в ворота СКА.
Удаление. СКА. 74. Прохоркин Николай 2 мин. Подножка
34 мин –
У черно-белых шайба не идет в ворота. Вторая пятерка «Трактора» снова выходит к воротам соперников, Кручинину не удается бросить.
33 мин –
Гости забили в полном составе, к концу атаки на льду появился пятый полевой у челябинцев.
Изменение счета: СКА. 41. Торесен Патрик ассистенты: 17. Ковальчук Илья, 21. Калинин Сергей П.
32 мин –
Питерские армейцы снова забивают. Пятая шайба попадает в ворота «Трактора» чуть больше чем за половину встречи.
31 мин –
Героем ближайших двух минут станет челябинский голкипер. Одну атаку Францоуз отбил, впереди больше половины штрафного времени.
Удаление. Трактор. 6. Никитин Никита 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой
31 мин –
Игра стала жестче, что отразилось на количестве нарушений. В бокс для штрафников отправляется челябинец. Преимущество на стороне гостей.
30 мин –
Команды играют в полном составе.
Удаление. Трактор. 10. Рыбаков Александр В. 2 мин. Подножка
28 мин –
Быстрее, чем ожидалось, команды количественно сравнялись. Удаление у челябинцев.
Удаление. СКА. 27. Войнов Вячеслав 2 мин. Подножка
28 мин –
Третье большинство у «Трактора».
27 мин –
Шайба отскакивает на пятачок челябинского голкипера после вбрасывания, момент не получает развития.
27 мин –
Позиционная атака гостей приводит к очередному броску по воротам челябинцев, Францоуз спокойно ее фиксирует.
26 мин –
Черно-белые не могут противопоставить ничего серьезного, соперник прессингует хозяев льда.
25 мин –
Теперь уже отвечают хоккеисты СКА, Францоуз на месте.
24 мин –
Челябинцы пытаются идти в контратаку, но вскоре теряют шайбу.
23 мин –
«Трактор» обороняется по синей линии, армейцы с ходу ее пробивают и бросают по воротам. Мимо.
22 мин –
Команды играют в полном составе. Питерцы сразу же идут в атаку.
21 мин –
Соперники возвращаться на лед, игра продолжается в формате пять на четыре.
ВТОРОЙ ПЕРИОД
Статистика 1-го периода: Броски: 27-27 ; Броски в створ: 15-14 ; Голы: 0-4 ; Вбрасывания: 10-14 ; Блокированные броски: 11-6 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 03:59-05:08 ; Штраф: 0-4
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин –
Вторым большинством у челябинцев завершается стартовый период.
Удаление. СКА. 41. Торесен Патрик 2 мин. Опасная игра высоко поднятой клюшкой
19 мин –
До конца первого периода остается меньше минуты.
Изменение счета: СКА. 97. Гусев Никита ассистенты: 3. Хафизуллин Динар, 87. Шипачев Вадим
16 мин –
Передача со средней зоны форвардом СКА, на добивании Никита Гусев. Теперь на табло 0:4. В прошлой встрече челябинцы пропустили от питерских армейцев 5 шайб. Что будет сегодня?
16 мин –
Второй пятерке «Трактора» удается ненадолго перетянуть преимущество на свою сторону, но шайба все равно не идет в створ. Пара удачных моментов у челябинцев остается без продолжения.
15 мин –
Щехура неопасно бросает по воротам, Коскинен своевременно останавливает шайбу.
13 мин –
И сразу же в игру вступает челябинский голкипер.
12 мин –
Команды играют в полном составе.
12 мин –
Смена голкипера у «Трактора», на лед выходит Павел Францоуз. Тем временем счет на табло 0:3 в пользу гостей.
Изменение счета: СКА. 52. Широков Сергей ассистенты: 21. Калинин Сергей П.
12 мин –
И третья шайба в воротах Демченко!
12 мин –
Еще одна попытка «Трактора» отыграться остается нереализованный.
11 мин –
Даже в меньшинстве хоккеисты СКА уверено действуют на половине «Трактора».
Удаление. СКА. 46. Гавриков Владислав 2 мин. Бросок клюшки
10 мин –
Первое серьезное нарушение в игре. Удаление в составе гостей.
9 мин –
Обновленный состав черно-белых идет в атаку, несколько бросков приходятся в сторону ворот.
8 мин –
Игра выходит из зоны «Трактора» на считанные секунды, за это хозяева успевают смениться.
7 мин –
Уверенно действуют санкт-петербургские хоккеисты на половине хозяев, челябинцы пока ничего не могут им противопоставить.
6 мин –
Попытка хозяев открыть счет остается нереализованной, Коскинен на месте.
5 мин –
Василий Демченко снова вступает в игру, хозяева допускают до броска форвардов СКА.
Изменение счета: СКА. 91. Карпов Максим ассистенты: 2. Зуб Артём, 57. Рыков Егор
4 мин –
И следом вторая шайба попадает в ворота челябинцев. Две шайбы на счету у питерских хоккеистов меньше чем за 4 минуты. На это раз отличился Максим Карпов броском в дальний угол.
Изменение счета: СКА. 87. Шипачев Вадим ассистенты: 16. Плотников Сергей, 97. Гусев Никита
4 мин –
Быстрый гол от гостей. Демченко остался незащищенным, этим и воспользовались соперники.
3 мин –
Ответная атака хоккеистов СКА.
2 мин
– Опасный момент у ворот гостей. Коскинен спасает свою команду после броска Гюнге.
2 мин –
Гости вышли на лед в необычной для себя форме. Хоккеисты из Санкт-Петербурга облачились в особенные майки память о снятии блокады Ленинграда.
1 мин –
Звучит стартовая сирена, один из самых долгожданных матчей начинается.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
Наставники обеих команд уже назвали составы на предстоящую встречу.
ГОСТИ:
СКА, Санкт-Петербург
1-я: Гавриков-Войнов, Ковальчук(а)-Дацюк(к)-Калинин;
2-я: Хафизуллин-Херсли, Гусев-Шипачев-Плотников;
3-я: Яковлев-Белов, Широков(а)-Прохоркин-Торесен;
4-я: Рыков-Зуб, Барабанов-Каблуков-Карпов.
Коскинен (Шестеркин).
ХОЗЯЕВА:
«Трактор», Челябинск
1-я: Никитин-Вишневский, Виделль-Полыгалов-Якуценя(а);
2-я: Шинин(к)-Бэйлен, Кручинин-Щухура(а)-Гюнге;
3-я: Рясенский-Мамаев, Черников-Петров Ю.-Пеньковский;
4-я: Исаев-Петров А., Шаров-Рыбаков-Кравцов.
Демченко (Францоуз).
Sold Out. Несмотря на то, что букмекеры в это встрече ставят на безоговорочную победу гостей из Санкт Петербурга, пресс-служба челябинской команды сообщает о продаже всех билетов на матч.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Сегодня челябинский «Трактор» принимает под сводами ледовой арены имени Валерия Белоусова обладателя Кубка Гагарина. Санкт-петербургский
СКА проводит очередную выездную серию не с лучшим результатом. Лидер Западной конференции уступил в четырех последних матах из шести. Поражения не пошатнули положения подопечных Олега Знарка в турнирной таблице. Отрыв от преследователей — московских «армейцев», составляет 8 очков. Челябинцы идут на равных с уфимским «Салаватом» по очкам, но уступают одну строчку. Прямую трансляцию встречи челябинского «Трактора» и питерского СКА смотрите на «Онлайн ТВ»
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