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/ Смотрите на 1obl.tv матч «Трактора» с лидером Западной конференции

Смотрите на 1obl.tv матч «Трактора» с лидером Западной конференции

Питерский СКА остается первым, уступив в трех из пяти последних встречах.
сегодня в 12:00
  |  Хоккей

Сегодня, 5 января, челябинский «Трактор» принимает на домашнем льду лидера Западной конференции. Питерский СКА проводит свою пятую игру в рамках выезда. До этого подопечные Олега Знарка уступили минскому «Динамо» и свердловскому «Автомобилисту», при этом стали лидерами в противостояниях с магнитогорским «Металлургом» и московским «Динамо».

Челябинцы в свою очередь набирают необходимые очки в на протяжении четырех встреч кряду. «Черно-белые» прервали победную серию в последнем матче, уступив по буллитам московскому «Динамо». Сейчас «Трактор» сохраняет место в зоне плей-офф, опережая ближайшего преследователя на 3 очка.

Букмекеры называют гостей безоговорочными лидерами сегодняшней встречи. Однако, по их прогнозам, матч будет результативным.

Прямую трансляцию встречи челябинского «Трактора» и питерского СКА смотрите на «Онлайн ТВ». Также следите за ходом матча в текстовой трансляции. Начало в 16:30 по местному времени.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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