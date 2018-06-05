/ Хоккейные эксперты рассуждают о назначении главного тренера «Трактора»

Фанаты челябинского клуба ожидают высоких результатов от Германа Титова.

Назначение нового главного тренера в челябинском «Тракторе» стало наиболее обсуждаемой темой минувшего дня. Герману Титову придется много работать, чтобы подтвердить прошлые достижения клуба, считают эксперты.

Это был хороший хоккеист, поигравший в НХЛ. Что касается перспектив, загадывать сейчас сложно. Будем надеяться, что у Германа все получится, и команда хорошо выступит в предстоящем сезоне. — комментирует хоккейный эксперт Андрей Баландин.

Наставник зарекомендовал себя как игрок высокого уровня. Его тренерская карьера началась в 2013 году в новокузнецком «Метуллурге», продолжилась в московском «Спартаке», а в минувшем сезоне в омском «Авангарде».

Вот как он поставит игру в обороне? Какие будут ресурсы у «Трактора», чтобы выйти снова в плей-офф? Титов специалист хороший, специалист опытный. — рассказал сайту «Первый областной» обозреватель спорта Павел Лысенков.

Болельщики благодарят бывшего главного тренера, продолжающего карьеру в Санкт-Петербурге, за достигнутый результат. Анвару Гатиятулину удалось вывести команду на высочайший уровень и привести к наградам. Он прошел весь путь от игрока до главного тренера на базе южноуральского хоккея. Новый сезон Гатиятулин в статусе помощника тренера национальной сборной. От нового же тренера болельщики ожидают еще больших результатов и надеются на зрелищные и результативные матчи.

Опыт «Трактора», вся его история подсказывают, что основных своих результатов команда достигала лишь только тогда, когда ей руководил воспитанник челябинской школы хоккея. Исключение составляет Анатолий Кострюков. — поделился болельщик хоккейного клуба «Трактор» Артур Лекус.

Герман Титов с командой встретится на тренировочных сборах в июле. Задачи на будущий сезон перед клубом поставит его президент Борис Дубровский.