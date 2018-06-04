/ «Абсолютно хоккейный» Герман Титов возглавил челябинский «Трактор»

Соглашение рассчитано на 2 года.

Руководство челябинского хоккейного клуба «Трактор» подтвердило информацию о том, что со следующего сезона во главе команды встанет Герман Титов. Главный тренер перешел из омского «Авангарда». Новый контракт рассчитан на 2 года. В клубе отмечают, что им удалось сохранить основной игровой и тренерский костяк.

Герман Титов — абсолютно хоккейный человек. Он известен как игрок с большим опытом выступлений в нашей стране и НХЛ, а также по тренерской работе. Из положительных моментов, пожалуй, отмечу следующее: умение Германа Михайловича быстро находить контакт с коллективом, особое внимание к работе с молодежью, а также полное отсутствие языкового барьера с легионерами. — рассказал генеральный менеджер челябинского «Трактора» Евгений Губарев.

Отметим, что Титов стал одним из немногих тренеров, не прошедших южноуральскую хоккейную школу.

Должность главного тренера Титов принял на себя в 2013 году, завершив спортивную карьеру. Он возглавлял новокузнецкий «Металлург», московский «Спартак» и омский «Авангард».