/ «Трактор» подготовится к регулярному сезону КХЛ на Кубке губернатора

Участвовать в турнире будут 4 команды.

Кубок губернатора по хоккею возобновляется в Челябинской области после годового перерыва. Он станет подготовкой к регулярному сезону КХЛ 2018−2019. Участие в Кубке губернатора примут «Трактор», «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». Мероприятие намечено на 14−18 августа. Принимать Кубок губернатора будет арена «Трактор».

Турнир будет проводиться в два этапа. Вначале команды сыграют между собой. Затем две лучших команды разыграют между собой первое место, две худших — третье. Информация о дате начала продажи билетов и ценовой политике будет опубликована позднее. — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Добавим, что 11 розыгрыш континентальной хоккейной лиги стартует уже 1 сентября. «Ладу» и «Югру» исключили из списка участников сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне «Трактор» занял третье место в сезоне КХЛ, не сумев обойти только казанский «Ак Барс», в итоге ставший обладателем Кубка Гагарина.