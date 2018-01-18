/ «Трактор» одолел омских «ястребов» с минимальным преимуществом

Победную шайбу забросил челябинский легионер Рихард Гюнге.

Сегодня, 18 января, челябинский «Трактор» одержал очередную победу на выезде. Омский «Авангард» не сумел противостоять гостям и продолжил серию поражений в четвертом мачте подряд. Черно-белые побеждают с отрывом в одну шайбу, итоговый счет встречи 2:1.

Тяжелый матч, очень рады победе. Начали робко, потом то, о чем договаривались — играть терпеливо, допускать минимум ошибок в обороне — то получилось. Где ошибки были, там подчистил Паша Францоуз. Слова благодарности команде за самоотдачу и за победу. — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Особое внимание в этом матче было приковано к вратарям. Оба — голкипер челябинского «Трактор» Павел Францоуз и омского «Авангарда» Доминик Фурх, претендуют на положение ведущего вратаря сборной Чехии. В преддверии Олимпиады им обоим было важно показать себя.

«Авангард» Омск — «Трактор» Челябинск — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Петерссон, 8:49 (бол.).

Полыгалов, 12:36.

Гюнге, 53:11.