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/ «Трактор» подписал пятерых воспитанников своей хоккейной школы

«Трактор» подписал пятерых воспитанников своей хоккейной школы

17 игроков получили статус свободных агентов.
сегодня в 15:47
  |  Хоккей

Накануне стало известно о подписании контрактов челябинским «Трактором» с молодыми хоккеистами. Клуб воспользовался правом заполучить воспитанников своей школы в состав. Все они являются игроками 2001 года рождения.

Первые профессиональные контракты получили воспитанники школы «Трактор» 2001 года рождения: Александр Кирпичников, Илья Горбунов, Данил Зиновьев, Артем Зарубин и Константин Лукин. — сообщили сайту «Первый областной» в отделе информации и PR хоккейного клуба «Трактор».

30 апреля завершился срок действия соглашений, заключенных между челябинским клубом «Трактор» и хоккеистами до сезона 2017/2018. К настоящему времени уже сформирован список свободных агентов челябинского клуба. В него вошли 17 игроков.

В перечень неограниченно свободных агентов попали: Линус Видель, Иван Вишневский, Александр Гомоляко, Семен Кокуев, Кирилл Кузьмин, Денис Мошаров, Артур Муставин, Алексей Петров, Юрий Петров, Сергей Сентюрин, Александр Черников и Максим Якуценя. Это значит, что хоккеисты получили право рассмотреть предложения других клубов без ограничений.

В список ограниченно свободных агентов вошли: Илья Зиновьев, Максим Кориевский, Артем Мелихов, Аркадий Шафигулин и Павел Францоуз. Напомним, ранее администрация клуба заявила, что намерена сохранить костяк игрового состава, взявшего бронзу континентального первенства. Команда изменится на 20-30%.

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