«Трактор» — «Адмирал». Текстовая трансляция матча

Смогут ли «чёрно-белые» помешать своему сопернику получить шанс на плей-офф?

5:0

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

Статистика матча: Броски: 69-41 ; Броски в створ: 40-22 ; Голы: 5-0 ; Вбрасывания: 26-15 ; Блокированные броски: 9-12 ; Силовые приемы: 6-7 ; Время в атаке: 13:06-10:32 ; Штраф: 2-16

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика 3-го периода: Броски: 19-11 ; Броски в створ: 9-5 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 9-6 ; Блокированные броски: 3-4 ; Силовые приемы: 2-4 ; Время в атаке: 04:24-03:33 ; Штраф: 0-4



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

59 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

59 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №55 Ник Бэйлен

58 мин — Не удалось челябинцам задержаться в чужой зоне. Приходится начинать атаку заново.

58 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №8 Александр Осипов, грубость, 2 мин.

58 мин — Воронин, а затем Глазачев старались забросить шайбу в сетку «Трактора».

57 мин — Ошибку сейчас совершил Иван Федотов, который был за воротами и отдавал шайбу партнёрам. Только быстро сам подчистил за собой, да и эти самые партнёры помогли. Не дошло дело до гола.

56 мин — Степанов пытался завладеть шайбой и бросить, но быстро его блокировали игроки «Адмирала».

55 мин — Совсем без бросков, много атаки со стороны обеих команд.

53 мин — Теперь отличный момент был у Александра Шарова! Прекрасно выкатился, обыграл защитника, но чуть не попал в пустой верхний угол.

52 мин — Отлично выкатывался Коростелёв на ворота «Трактора». Это было красиво. Жаль, не результативно.

51 мин — Не попадает по шайбе Лукаш Седлак. Интересно, побьёт ли он клубный снайперский рекорд Евгения Скачкова? Одна шайба осталась, чтобы его достичь.

50 мин — Создаёт себе момент Константин Глазачев — вступает в игру Иван Федотов.



50 мин — Вновь не попадает Томаш Гика! Отличные моменты создаёт игрок, но реализации совсем нет.

48 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №97 Ярослав Косов (№10 Антон Глинкин)

47 мин — Томашу Гике сегодня будто не везёт. Есть отличные эпизоды, но в последний момент выручает вратарь. Поэтому браво Антону Красоткину.

46 мин — Пока ничего не могут противопоставить игроки «Адмирала». Без работы находится Иван Федотов.

45 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

44 мин — Очень неудачно вышла шайба из чужой зоны. Но быстро возвращают игру в зону атаки челябинцы. И справляется с первым броском Антон Красоткин.

43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №7 Юрий Козловский, задержка соперника, 2 мин.

42 мин — Заработали на себе челябинцы удаление.

41 мин — Внимательно и осторожно играют команды.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после двух периодов: Броски: 50-30 ; Броски в створ: 31-17 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 17-9 ; Блокированные броски: 6-8 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 08:42-06:59 ; Штраф: 2-12

Статистика 2-го периода: Броски: 28-16 ; Броски в створ: 19-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 9-3 ; Блокированные броски: 2-5 ; Силовые приемы: 2-1 ; Время в атаке: 04:39-03:53 ; Штраф: 0-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Долго принимал решение Бородкин для броска. Принял решение неудачно.

39 мин — Идёт очень плотная борьба за шайбу в чужой зоне. Никак не могли игроки «Адмирала» выйти из своей зоны.

38 мин — Штанга сыграла сейчас за «Трактор».

37 мин — Отлично сейчас справился Федотов. Вышел Бутузов из штрафного бокса и побежал один на один с вратарем «Трактора». Не дал себя переиграть вратарь.

36 мин — «АДМИРАЛ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

35 мин — Перехватили шайбу игроки «Адмирала» после атаки «Трактора».

34 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №71 Владимир Бутузов, подножка, 2 мин.

33 мин — Опасный бросок Мартина Бакоша — шайба звонко отскакивает от голкипера челябинцев.

33 мин — После паузы вступает в игру Иван Федотов.

32 мин — Дважды тащит Антон Красоткин после атаки первого звена «Трактора». Очень мощно получил и игрок «Адмирала» Адам Альмквист. Лежит он на льду.

31 мин — Вновь вошли в чужую зону игроки из Владивостока. А сделать ничего не сделали. Даже Федотов в игру не вступал.

30 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №97 Ярослав Косов (№10 Антон Глинкин, №21 Виталий Меньшиков)

30 мин — Что-то непонятное происходит у игроков «Адмирала». Есть передачи — нет бросков в 100% моментах.

29 мин — Очень сильно прессинговали челябинцы своих соперников. Настолько, что игроки «Адмирала» даже немного отчаялись.

28 мин — Не попадает в пустой угол ворот Ник Бэйлен. Как же так?

27 мин — Пока совсем без бросков.

25 мин — После того, как Федотов остановил атаку «Адмирала», игроки немного потолкались у ворот. И довольно быстро разъехались, увидев грозного рефери.

24 мин — Отличную возможность имело первое звено челябинцев. И также отлично справляется Антон Красоткин.

24 мин — Вновь вступает в игру голкипер гостей. Теперь уже после броска Александра Шарова.

23 мин — Выстрел от Виталия Меньшикова по воротам «Адмирала» — теперь уже Красоткин ловит шайбу.

22 мин — Опасно было сейчас у ворот челябинцев. И вновь настороже Иван Федотов.

21 мин — Попытка броска в дальний угол ворот «Трактора» — в игре Федотов.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 22-14 ; Броски в створ: 12-6 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 8-6 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 04:03-03:06 ; Штраф: 2-10

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Вновь Федотов! Ловит он точный бросок от Воронина.

19 мин — Бросок от Мерескина в створ ворот «Трактора» — видит всё Иван Федотов.

18 мин — Глинкин выкатывался на скорости и смог бросить в дальний верхний угол. Мимо.

17 мин — Вновь в игре голкипер «Трактора»! Останавливает он игру, ловя шайбу в ловушку.

16 мин — В интересном прыжке накрывает шайбу Иван Федотов, останавливая атаку «Адмирала».

16 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №57 Вячеслав Основин (№5 Артём Бородкин)

15 мин — Пока без бросков, но борьба пошла очень сильной.

14 мин — Теперь уже атака от Бэйлена! Горячо сейчас на льду!

14 мин — Контр-атака от гостей! Настороже Федотов.

14 мин — Только вышел на лёд Степанов, кк принял шайбу и побежал один на один с Красоткиным! Не смог он, правда, переиграть вратаря.

14 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

13 мин — Много игры в средней зоне. Броски по воротам идут слишком неточными.

12 мин — Сложно игрокам «Адмирала» зайти в чужую зону.

12 мин — Штраф за голкипера челябинцев отрабатывает Егор Степанов.

12 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №28 Иван Федотов, подножка, 2 мин.

11 мин — Вновь Глинкин отличается! И вновь чуть-чуть не получилось сделать ему его фирменный финт. К слову, близок Антон к забросу своей 100-й шайбы в КХЛ.

10 мин — Глинкин самостоятельно пошёл из центра и бросил низом — сработала защита «Адмирала».

10 мин — Тридчиков пытался бросить точно в створ ворот Красоткина, а шайба ушла чуть дальше.

9 мин — Опасный выпад от игроков из Владивостока. Мимо ворот.

8 мин — УДАЛЕНИЕ. «Адмирал» №26 Юрий Петров, дисциплинарный штраф, 10 мин.

8 мин — Косов имел отличный момент, бросил он по воротам — в игре голкипер «Адмирала».

7 мин — До сих пор без бросков. Много суеты в действиях и игры в средней зоне.

6 мин — Инициатива переходит от одной команды к другой. Довольно быстро игроки перехватывают друг у друга шайбу.

5 мин — Опасный момент возник возле ворот Ивана Федотова. Спас он свою команду.

4 мин — Карпухин нанёс бросок по воротам, шайба заскакала и ушла за ворота.

3 мин — Пытались дальневосточники начать атаку в зоне челябинцев, но шайба была быстро перехвачена.

2 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №8 Егор Фатеев (№34 Александр Тридчиков, №42 Александр Шаров)

2 мин — Пошли вперед челябинцы. Удалось вступить в игру голкиперу «Адмирала» Антону Красоткину.

1 мин — Игра довольно быстро пришла в зону «Трактора».

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад провести для вас очередную текстовую трансляцию матча ХК «Трактор», который сегодня, 19 февраля, принимает на своём льду «Адмирал» из Владивостока.

Команды уже трижды встречались по ходу этого чемпионата. И два раза победителем выходили «моряки». Последний раз исход матча решился лишь в серии буллитов.

На данный момент «Адмирал» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы. И у них ещё есть математический шанс на выход в плей-офф. Всё решит этот поединок. Если они уступят челябинцам, то потеряют все возможности и также останутся за чертой заветной восьмёрки.

Смогут ли огорчить своих соперников «чёрно-белые»? Или же команда из Владивостока настроена решительно?

Давайте узнаем вместе! Начало поединка в 19:00.

К слову, вот и составы команд: