/ В «Тракторе» останется не меньше 70% «бронзового» состава

Хоккейный клуб и его руководство начинает подготовку к следующему сезону КХЛ.

В новый сезон КХЛ «Трактор» намерен шагнуть во всеоружии. Администрация клуба рассказала, что состав, взявший бронзовые медали континентального первенства, изменится на 20-30%. Костяк команды сохранят. Сейчас руководство «Трактора» приняло окончательное решение, но сообщат о нем болельщикам в середине мая.

Я доволен результатом. Работала команда: все мы, начиная от штатных работников и заканчивая президентом, который финансировал, помогал, всегда был на играх. Уже есть определенная договоренность, но по регламенту рано о чем-то говорить. Думаю, недели через две. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный менеджер ХК «Трактор» Евгений Губарев.

Болельщиков тоже не обделили вниманием. Именно они помогли команде дойти до полуфинала, поддерживая в каждой игре. Поэтому в новом сезоне руководство хоккейного клуба намерено провести еще больше околохоккейных мероприятий и проектов: порадовать фанатов «черно-белых».

Новую концепцию мы презентуем на фестивале открытия сезона Traktor Open. Это будет и визуальная концепция, и ряд мероприятий. Мы постараемся сделать все, чтобы новый сезон и проекты околохоккейные сплотили и болельщиков, и команду с болельщиками. — сообщила сайту «Первый областной» специалист службы информации и PR ХК «Трактор» Анна Гусева.

Напомним, уже известно, что нападающие Александр Рыбаков и Рихард Гюнге остаются в составе «Трактора». Продлят ли контракт с Анваром Гатиятулиным, сейчас тренирующим команду, будет известно после 1 мая. Именно тогда истекает срок текущего контракта.