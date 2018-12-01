/ КХЛ. «Трактор» против «Динамо» Рига. Текстовая трансляция

1:0
МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Статистика 3-го периода: Броски: 14-9 ; Броски в створ: 6-4 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 3-4 ; Время в атаке: 04:00-03:31 ; Штраф: 2-4.
КОНЕЦ МАТЧА
59 мин — Команды в полных составах. Последняя минута игры. Рижане с пустыми воротами.
Дарзиньш едва не сравнял счет, но «Трактор» не допустил этого. На счету челябинской команды два очка и победа с минимальным отрывом. Поздравляем!
58 мин — «Динамо» попросил тайм-аут. Замена вратаря.
57 мин — Хоккеисты грубы повели себя по отношению друг к другу. Так что штрафом наказаны Кларк и Шолохов. Удаление обоюдное. А до конца третьего периода 3 минуты.
Последние новости: «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу». Челябинские хоккеисты в прошлом матче обыграли дальневосточную команду.
55 мин — «Трактор» не дает атаковать рижанам. Шайбу выводят в среднюю зону, чтобы у соперника не было шанса сравнять счет.
54 мин — Ерофеев пытался атаковать, и почти успешно, но рижский голкипер сумел спасти свои ворота.
Шайба переходит игрокам «Динамо».
53 мин — Судя по активности, «Трактор» пытается закрепить успех. Но рижане навязывают вязкую игру, демонстрируя таковую в защите.
52 мин — «Трактор» открывает счет! ГООООООЛ! Шайба на счету Шарова.
Но будет запрос на правильность взятия ворот. Держим кулачки за нашу команду.
Шайба наша. Ворота распечатал Александр Шаров с передачи Бородкина и Шолохова.
50 мин — Не удаются атаки «Трактора» и «Динамо».
49 мин — Губарев и Кокуев ведут борьбу против Алишкаускаса. «Трактор» пытается забить хотя бы одну шайбу, чтобы оторваться от соперника. Пока «черно-белые» в активной атаке.
48 мин — «Трактор» пытается воспользоваться большинством. Болельщики просят шайбу. Но рижанам удается пойти в ответную атаку, однако Демченко реагирует молниеносно.
«Динамо» в полном составе, а счет все еще по нулям.
47 мин — «Трактор» в большинстве! Майоне на две минуты удаляют за попытку задержать соперника.
46 мин — Демченко накрывает шайбу. У «Трактора» нет права на ошибку, усилиться нужно защите «черно-белых». Ведь «Динамо» постарается вернуть очко.
45 мин — Судейская бригада дает «Трактору» второй шанс. Положение «вне игры» все-таки усмотрели. Спасибо видеоповтору. Счет 0:0.
44 мин — Бросок Томаса, но вратарь рижан справился. И игрок «Динамо» воспользовался моментом. Гол в ворота «Трактора». Шайбу забросил Редлихс.
«Трактор» просит видеоповтор: возможно положение «вне игры».
43 мин — Бэйлен почти, почти — но удача в последний момент отвернулась. Снова пошла борьба за шайбу.
42 мин — Уже успел атаковать Стоа, за ним ринулся Кравцов. Пока распечатать ворота соперника не удалось.
41 мин — Стартовала третья двадцатиминутка. Она решающая. Пожелаем удачи «Трактору»!
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НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика 2-го периода: Броски: 16-21 ; Броски в створ: 11-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 14-8 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 03:39-05:44 ; Штраф: 4-4.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин — Стало известно, что «Автомобилист» разгромил «Барыс». В нашей игре счет по-прежнему нулевой. Остается шанс на решающий третий период.
38 мин — Глинкин атакует из круга вбрасывание — мимо. Между тем команды продолжают игру в равных составах.
37 мин — Демченко на месте. Готов к смене атакующих, потому что сейчас шайбой владеет «Трактор». Пока без голов.
36 мин — «Трактор» без вратаря. Замена. А Маренис удален на 2 минуты, игра «Динамо» в меньшинстве.
35 мин — Рижане атакуют — шайба летит в створ ворот. Еще одна попытка — шайба покидает площадку.
34 мин — Игра продолжается, счет 0:0. Идет борьба за шайбу.
33 мин — «Трактор» и «Динамо» бьются за шайбу, но реализовать атаку не получается. Ждем.
31 мин — Удаленные игроки возвращаются, команды в полных составах. «Черно-белые» выигрывают вбрасывание.
30 мин — Сразу две обоюдные атаки! Успехом не завершаются, шайба летит мимо ворот. Демченко держится.
29 мин — Очередная потасовка. Шолохов и Алишкаускас отправляются на скамейку, остудить пыл. Удаление обоюдное.
28 мин — Встреча продолжается в равных составах. Игра становится острее. Кравцов — несильный бросок. Рижский вратарь Билялов принимает шайбу без сложностей.
27 мин — Демченко снова отражает атаку, что не нравится «Динамо». Небольшая потасовка у ворот «Трактора».
Мощная атака Бэйлена! Но пробить рижского голкипера не вышло. Не унываем, у «Трактора» есть все шансы открыть счет.
26 мин — Снова атака на половине «Трактора». Шайба не выходит из зоны. Демченко не дает пробить.
Между тем у ворот хозяев так жарко, что приходится латать лед. Небольшая пауза.
25 мин — Атака «Динамо». Демченко спасает ворота, но «Трактор» остается в меньшинстве.
Удаление. На две минуты лед покидает Щехура.
24 мин — Борьба перед воротами гостей, и Кокуев получает по лицу. Что ж, бывает. Меж тем вбрасывание выигрывает «Динамо».
Рыбаков едва не обыграл голкипера рижан! Не хватило скорости для маневра.
23 мин — «Трактор» продолжает атаковать. Губарев бросает по воротам. Вратарь «Динамо» ловит шайбу.
22 мин — Рижане организовали сразу несколько бросков. Сейчас будет вбрасывание у ворот «Трактора».
21 мин — Стартовое единоборство выигрывают гости. Рижане атакуют — из-под игрока, Кларк. Но Демченко спасает ворота.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 11-28 ; Броски в створ: 4-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 7-6 ; Силовые приемы: 9-3 ; Время в атаке: 02:04-06:26 ; Штраф: 2-2.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
19 мин — Последняя минута первого периода.
Бородкин — и шайба проходит рядом с воротами рижан. Шайбу контролирует «Динамо».
17 мин — Вбрасывание у ворот «Динамо», но хозяевам не удается воспользоваться шайбой в зоне рижан.
16 мин — Была хорошая атака Бородкина, добивание Полыгалова. Однако защита «Динамо» не дремлет. Шайба даже не долетает до голкипера. А рижане опять в позиционном нападении.
15 мин — «Трактор» не реализовал атаку, шайба снова на их территории, но попадает в ловушку Демченко.
14 мин — Демченко снова выручает, когда оборона пропускает бросок. Была атака Берзиньша.
13 мин — После перерыва «Трактор» выиграл вбрасывание, но рижане все равно подхватили шайбу. Активно грузят пятак у ворот «черно-белых». Демченку нелегко. Алишкаускас не отстутапает.
11 мин — Челябинские хоккеисты защищают свои ворота, хотя рижане пытаются пробить оборону.
9 мин — Хорошо играет рижская защита. «Трактор» провел несколько атак.
8 мин — Хорошая атака от Губарева! Но вратарь выручает «Динамо», шайбу перехватывает Рига.
7 мин — Все еще по нулям. Обе команды в полном составе.
6 мин — Рига в атаке. Разгалс пытается распечатать ворота, но наш голкипер надежен. Шайба у «Трактора».
5 мин — Штраф две минуты для «Трактора». Нарушение численного состава. Штраф отбывает Томас №19.
Демченко защищает ворота.
Удаление у «Динамо». Кларк Кевин пытался задержать соперника клюшкой и покинул лед на 2 минуты.
4 мин — «Динамо» продолжает атаковать, шайба в зоне «черно-белых».
3 мин — Аляев бросает с острого угла. Демченко защищает ворота.
2 мин — «Трактор» отвечает, но шайба у вратаря.
1 мин — Стартовое вбрасывание за «Трактором». А вот первый бросок в створ — от рижан.
НАЧАЛО МАТЧА
Матч проходит во Всероссийский день хоккея. Надеемся, что это принесет победу «Трактору». Болеем вместе с вами.
Между тем, игра начинается, команды выходят на лед.
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Состав «Динамо» Рига.
Билялов (Гудлевскис).
Алишаускас-Аляев, Кларк-Макмиллан-Гиллиес.
Сотниекс-Балинскис, Мейя-Джериньш-Гегерис.
Майоне-Шуленин, Дарзиньш-Виделль-Редлихс.
Зиле, Разгалс-Берзиньш-Маренис, Павловс.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 1 декабря, челябинский «Трактор» завершает серию домашних матчей. На этот раз команда Алексея Тертышного встретится с рижским «Динамо». Букмекеры и аналитики в один голос заявляют, что «Трактор» — фаворит матча, однако о высокой результативности не говорят. Посмотрим, как это будет на самом деле. Прошлая игра для «черно-белых» была удачной, челябинский клуб выиграл 2:1.
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