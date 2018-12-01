/ КХЛ. «Трактор» против «Динамо» Рига. Текстовая трансляция

Матч проходит во Всероссийский день хоккея.

1:0

МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ







Шайба переходит игрокам «Динамо».



53 мин — Судя по активности, «Трактор» пытается закрепить успех. Но рижане навязывают вязкую игру, демонстрируя таковую в защите.



52 мин — «Трактор» открывает счет! ГООООООЛ! Шайба на счету Шарова.



Но будет запрос на правильность взятия ворот. Держим кулачки за нашу команду.



Шайба наша. Ворота распечатал Александр Шаров с передачи Бородкина и Шолохова.



50 мин — Не удаются атаки «Трактора» и «Динамо».



49 мин — Губарев и Кокуев ведут борьбу против Алишкаускаса. «Трактор» пытается забить хотя бы одну шайбу, чтобы оторваться от соперника. Пока «черно-белые» в активной атаке.



48 мин — «Трактор» пытается воспользоваться большинством. Болельщики просят шайбу. Но рижанам удается пойти в ответную атаку, однако Демченко реагирует молниеносно.



«Динамо» в полном составе, а счет все еще по нулям.



47 мин — «Трактор» в большинстве! Майоне на две минуты удаляют за попытку задержать соперника.



46 мин — Демченко накрывает шайбу. У «Трактора» нет права на ошибку, усилиться нужно защите «черно-белых». Ведь «Динамо» постарается вернуть очко.



45 мин — Судейская бригада дает «Трактору» второй шанс. Положение «вне игры» все-таки усмотрели. Спасибо видеоповтору. Счет 0:0.



44 мин — Бросок Томаса, но вратарь рижан справился. И игрок «Динамо» воспользовался моментом. Гол в ворота «Трактора». Шайбу забросил Редлихс.



«Трактор» просит видеоповтор: возможно положение «вне игры».



43 мин — Бэйлен почти, почти — но удача в последний момент отвернулась. Снова пошла борьба за шайбу.



42 мин — Уже успел атаковать Стоа, за ним ринулся Кравцов. Пока распечатать ворота соперника не удалось.



41 мин — Стартовала третья двадцатиминутка. Она решающая. Пожелаем удачи «Трактору»!

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НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА



Статистика 2-го периода: Броски: 16-21 ; Броски в створ: 11-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 14-8 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 03:39-05:44 ; Штраф: 4-4.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА



40 мин — Стало известно, что «Автомобилист» разгромил «Барыс». В нашей игре счет по-прежнему нулевой. Остается шанс на решающий третий период.



38 мин — Глинкин атакует из круга вбрасывание — мимо. Между тем команды продолжают игру в равных составах.



37 мин — Демченко на месте. Готов к смене атакующих, потому что сейчас шайбой владеет «Трактор». Пока без голов.



36 мин — «Трактор» без вратаря. Замена. А Маренис удален на 2 минуты, игра «Динамо» в меньшинстве.



35 мин — Рижане атакуют — шайба летит в створ ворот. Еще одна попытка — шайба покидает площадку.



34 мин — Игра продолжается, счет 0:0. Идет борьба за шайбу.



33 мин — «Трактор» и «Динамо» бьются за шайбу, но реализовать атаку не получается. Ждем.



31 мин — Удаленные игроки возвращаются, команды в полных составах. «Черно-белые» выигрывают вбрасывание.



30 мин — Сразу две обоюдные атаки! Успехом не завершаются, шайба летит мимо ворот. Демченко держится.



29 мин — Очередная потасовка. Шолохов и Алишкаускас отправляются на скамейку, остудить пыл. Удаление обоюдное.



28 мин — Встреча продолжается в равных составах. Игра становится острее. Кравцов — несильный бросок. Рижский вратарь Билялов принимает шайбу без сложностей.



27 мин — Демченко снова отражает атаку, что не нравится «Динамо». Небольшая потасовка у ворот «Трактора».



Мощная атака Бэйлена! Но пробить рижского голкипера не вышло. Не унываем, у «Трактора» есть все шансы открыть счет.



26 мин — Снова атака на половине «Трактора». Шайба не выходит из зоны. Демченко не дает пробить.

Между тем у ворот хозяев так жарко, что приходится латать лед. Небольшая пауза.



25 мин — Атака «Динамо». Демченко спасает ворота, но «Трактор» остается в меньшинстве.

Удаление. На две минуты лед покидает Щехура.



24 мин — Борьба перед воротами гостей, и Кокуев получает по лицу. Что ж, бывает. Меж тем вбрасывание выигрывает «Динамо».



Рыбаков едва не обыграл голкипера рижан! Не хватило скорости для маневра.



23 мин — «Трактор» продолжает атаковать. Губарев бросает по воротам. Вратарь «Динамо» ловит шайбу.



22 мин — Рижане организовали сразу несколько бросков. Сейчас будет вбрасывание у ворот «Трактора».



21 мин — Стартовое единоборство выигрывают гости. Рижане атакуют — из-под игрока, Кларк. Но Демченко спасает ворота.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА



Статистика 1-го периода: Броски: 11-28 ; Броски в створ: 4-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 7-6 ; Силовые приемы: 9-3 ; Время в атаке: 02:04-06:26 ; Штраф: 2-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА



19 мин — Последняя минута первого периода.

Бородкин — и шайба проходит рядом с воротами рижан. Шайбу контролирует «Динамо».



17 мин — Вбрасывание у ворот «Динамо», но хозяевам не удается воспользоваться шайбой в зоне рижан.



16 мин — Была хорошая атака Бородкина, добивание Полыгалова. Однако защита «Динамо» не дремлет. Шайба даже не долетает до голкипера. А рижане опять в позиционном нападении.



15 мин — «Трактор» не реализовал атаку, шайба снова на их территории, но попадает в ловушку Демченко.



14 мин — Демченко снова выручает, когда оборона пропускает бросок. Была атака Берзиньша.



13 мин — После перерыва «Трактор» выиграл вбрасывание, но рижане все равно подхватили шайбу. Активно грузят пятак у ворот «черно-белых». Демченку нелегко. Алишкаускас не отстутапает.



11 мин — Челябинские хоккеисты защищают свои ворота, хотя рижане пытаются пробить оборону.



9 мин — Хорошо играет рижская защита. «Трактор» провел несколько атак.



8 мин — Хорошая атака от Губарева! Но вратарь выручает «Динамо», шайбу перехватывает Рига.



7 мин — Все еще по нулям. Обе команды в полном составе.



6 мин — Рига в атаке. Разгалс пытается распечатать ворота, но наш голкипер надежен. Шайба у «Трактора».



5 мин — Штраф две минуты для «Трактора». Нарушение численного состава. Штраф отбывает Томас №19.

Демченко защищает ворота.

Удаление у «Динамо». Кларк Кевин пытался задержать соперника клюшкой и покинул лед на 2 минуты.



4 мин — «Динамо» продолжает атаковать, шайба в зоне «черно-белых».



3 мин — Аляев бросает с острого угла. Демченко защищает ворота.



2 мин — «Трактор» отвечает, но шайба у вратаря.



1 мин — Стартовое вбрасывание за «Трактором». А вот первый бросок в створ — от рижан.



НАЧАЛО МАТЧА



Матч проходит во Всероссийский день хоккея. Надеемся, что это принесет победу «Трактору». Болеем вместе с вами.

Между тем, игра начинается, команды выходят на лед.

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Состав «Динамо» Рига.

Билялов (Гудлевскис).

Алишаускас-Аляев, Кларк-Макмиллан-Гиллиес.

Сотниекс-Балинскис, Мейя-Джериньш-Гегерис.

Майоне-Шуленин, Дарзиньш-Виделль-Редлихс.

Зиле, Разгалс-Берзиньш-Маренис, Павловс.





Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 1 декабря, челябинский «Трактор» завершает серию домашних матчей. На этот раз команда Алексея Тертышного встретится с рижским «Динамо». Букмекеры и аналитики в один голос заявляют, что «Трактор» — фаворит матча, однако о высокой результативности не говорят. Посмотрим, как это будет на самом деле. Прошлая игра для «черно-белых» была удачной, челябинский клуб выиграл 2:1.

Шайба переходит игрокам «Динамо».Судя по активности, «Трактор» пытается закрепить успех. Но рижане навязывают вязкую игру, демонстрируя таковую в защите.«Трактор» открывает счет!Шайба на счету Шарова.Но будет запрос на правильность взятия ворот. Держим кулачки за нашу команду.. Ворота распечатал Александр Шаров с передачи Бородкина и Шолохова.Не удаются атаки «Трактора» и «Динамо».Губарев и Кокуев ведут борьбу против Алишкаускаса. «Трактор» пытается забить хотя бы одну шайбу, чтобы оторваться от соперника. Пока «черно-белые» в активной атаке.«Трактор» пытается воспользоваться большинством. Болельщики просят шайбу. Но рижанам удается пойти в ответную атаку, однако Демченко реагирует молниеносно.«Динамо» в полном составе, а счет все еще по нулям.«Трактор» в большинстве!на две минутыза попытку задержать соперника.Демченко накрывает шайбу. У «Трактора» нет права на ошибку, усилиться нужно защите «черно-белых». Ведь «Динамо» постарается вернуть очко.Судейская бригада дает «Трактору» второй шанс. Положение «вне игры» все-таки усмотрели. Спасибо видеоповтору.Бросок Томаса, но вратарь рижан справился. И игрок «Динамо» воспользовался моментом.в ворота «Трактора». Шайбу забросил«Трактор» просит видеоповтор: возможно положение «вне игры».Бэйлен почти, почти — но удача в последний момент отвернулась. Снова пошла борьба за шайбу.Уже успел атаковать Стоа, за ним ринулся Кравцов. Пока распечатать ворота соперника не удалось.Стартовала третья двадцатиминутка. Она решающая. Пожелаем удачи «Трактору»!«»Броски: 16-21 ; Броски в створ: 11-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 14-8 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 03:39-05:44 ; Штраф: 4-4.Стало известно, что «Автомобилист» разгромил «Барыс». В нашей игре счет по-прежнему нулевой. Остается шанс на решающий третий период.Глинкин атакует из круга вбрасывание — мимо. Между тем команды продолжают игру в равных составах.Демченко на месте. Готов к смене атакующих, потому что сейчас шайбой владеет «Трактор». Пока без голов.«Трактор» без вратаря. Замена. Ана 2 минуты, игра «Динамо» в меньшинстве.Рижане атакуют — шайба летит в створ ворот. Еще одна попытка — шайба покидает площадку.Игра продолжается, счет 0:0. Идет борьба за шайбу.«Трактор» и «Динамо» бьются за шайбу, но реализовать атаку не получается. Ждем.Удаленные игроки возвращаются, команды в полных составах. «Черно-белые» выигрывают вбрасывание.Сразу две обоюдные атаки! Успехом не завершаются, шайба летит мимо ворот. Демченко держится.Очередная потасовка. Шолохов и Алишкаускас отправляются на скамейку, остудить пыл.Встреча продолжается в равных составах. Игра становится острее. Кравцов — несильный бросок. Рижский вратарь Билялов принимает шайбу без сложностей.Демченко снова отражает атаку, что не нравится «Динамо». Небольшая потасовка у ворот «Трактора».Мощная атака Бэйлена! Но пробить рижского голкипера не вышло. Не унываем, у «Трактора» есть все шансы открыть счет.Снова атака на половине «Трактора». Шайба не выходит из зоны. Демченко не дает пробить.Между тем у ворот хозяев так жарко, что приходится латать лед. Небольшая пауза.Атака «Динамо». Демченко спасает ворота, но «Трактор» остается в меньшинстве.. На две минуты лед покидаетБорьба перед воротами гостей, и Кокуев получает по лицу. Что ж, бывает. Меж тем вбрасывание выигрывает «Динамо».Рыбаков едва не обыграл голкипера рижан! Не хватило скорости для маневра.«Трактор» продолжает атаковать. Губарев бросает по воротам. Вратарь «Динамо» ловит шайбу.Рижане организовали сразу несколько бросков. Сейчас будет вбрасывание у ворот «Трактора».Стартовое единоборство выигрывают гости. Рижане атакуют — из-под игрока, Кларк. Но Демченко спасает ворота.Броски: 11-28 ; Броски в створ: 4-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 7-6 ; Силовые приемы: 9-3 ; Время в атаке: 02:04-06:26 ; Штраф: 2-2.Последняя минута первого периода.Бородкин — и шайба проходит рядом с воротами рижан. Шайбу контролирует «Динамо».Вбрасывание у ворот «Динамо», но хозяевам не удается воспользоваться шайбой в зоне рижан.Была хорошая атака Бородкина, добивание Полыгалова. Однако защита «Динамо» не дремлет. Шайба даже не долетает до голкипера. А рижане опять в позиционном нападении.«Трактор» не реализовал атаку, шайба снова на их территории, но попадает в ловушку Демченко.Демченко снова выручает, когда оборона пропускает бросок. Была атака Берзиньша.После перерыва «Трактор» выиграл вбрасывание, но рижане все равно подхватили шайбу. Активно грузят пятак у ворот «черно-белых». Демченку нелегко. Алишкаускас не отстутапает.Челябинские хоккеисты защищают свои ворота, хотя рижане пытаются пробить оборону.Хорошо играет рижская защита. «Трактор» провел несколько атак.Хорошая атака от Губарева! Но вратарь выручает «Динамо», шайбу перехватывает Рига.Все еще по нулям. Обе команды в полном составе.Рига в атаке. Разгалс пытается распечатать ворота, но наш голкипер надежен. Шайба у «Трактора».две минуты для «Трактора». Нарушение численного состава. Штраф отбывает№19.Демченко защищает ворота.у «Динамо».пытался задержать соперника клюшкой и покинул лед на 2 минуты.«Динамо» продолжает атаковать, шайба в зоне «черно-белых».Аляев бросает с острого угла. Демченко защищает ворота.«Трактор» отвечает, но шайба у вратаря.Стартовое вбрасывание за «Трактором». А вот первый бросок в створ — от рижан.Матч проходит во Всероссийский день хоккея. Надеемся, что это принесет победу «Трактору». Болеем вместе с вами.Не забудьте «поиграть» и вы: участвуйте в новогодней акции от хоккейного клуба и медиахолдинга ОТВ. Подробнее здесь Билялов (Гудлевскис).Алишаускас-Аляев, Кларк-Макмиллан-Гиллиес.Сотниекс-Балинскис, Мейя-Джериньш-Гегерис.Майоне-Шуленин, Дарзиньш-Виделль-Редлихс.Зиле, Разгалс-Берзиньш-Маренис, Павловс.Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 1 декабря, челябинский «Трактор» завершает серию домашних матчей. На этот раз команда Алексея Тертышного встретится с рижским «Динамо». Букмекеры и аналитики в один голос заявляют, что «Трактор» — фаворит матча, однако о высокой результативности не говорят. Посмотрим, как это будет на самом деле. Прошлая игра для «черно-белых» была удачной, челябинский клуб выиграл 2:1.

Броски: 41-58 ; Броски в створ: 21-24 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 34-23 ; Блокированные броски: 13-13 ; Силовые приемы: 13-9 ; Время в атаке: 09:43-15:52 ; Штраф: 8-10.Броски: 14-9 ; Броски в створ: 6-4 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 3-4 ; Время в атаке: 04:00-03:31 ; Штраф: 2-4.Команды в полных составах.. Рижане с пустыми воротами.Дарзиньш едва не сравнял счет, но «Трактор» не допустил этого. На счету челябинской команды два очка и победа с минимальным отрывом. Поздравляем!«Динамо» попросил тайм-аут. Замена вратаря.Хоккеисты грубы повели себя по отношению друг к другу. Так что штрафом наказаныобоюдное. А до конца третьего периода 3 минуты.Последние новости: «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу». Челябинские хоккеисты в прошлом матче обыграли дальневосточную команду.«Трактор» не дает атаковать рижанам. Шайбу выводят в среднюю зону, чтобы у соперника не было шанса сравнять счет.Ерофеев пытался атаковать, и почти успешно, но рижский голкипер сумел спасти свои ворота.