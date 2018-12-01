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/ КХЛ. «Трактор» против «Динамо» Рига. Текстовая трансляция

КХЛ. «Трактор» против «Динамо» Рига. Текстовая трансляция

Матч проходит во Всероссийский день хоккея.
сегодня в 16:50
  |  Хоккей

1:0

МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ


Статистика матча: Броски: 41-58 ; Броски в створ: 21-24 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 34-23 ; Блокированные броски: 13-13 ; Силовые приемы: 13-9 ; Время в атаке: 09:43-15:52 ; Штраф: 8-10.

Статистика 3-го периода: Броски: 14-9 ; Броски в створ: 6-4 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 2-4 ; Силовые приемы: 3-4 ; Время в атаке: 04:00-03:31 ; Штраф: 2-4.

КОНЕЦ МАТЧА

59 мин — Команды в полных составах. Последняя минута игры. Рижане с пустыми воротами.

Дарзиньш едва не сравнял счет, но «Трактор» не допустил этого. На счету челябинской команды два очка и победа с минимальным отрывом. Поздравляем!

58 мин — «Динамо» попросил тайм-аут. Замена вратаря.

57 мин — Хоккеисты грубы повели себя по отношению друг к другу. Так что штрафом наказаны Кларк и Шолохов. Удаление обоюдное. А до конца третьего периода 3 минуты.

Последние новости: «Салават Юлаев» уступил «Адмиралу». Челябинские хоккеисты в прошлом матче обыграли дальневосточную команду.

55 мин — «Трактор» не дает атаковать рижанам. Шайбу выводят в среднюю зону, чтобы у соперника не было шанса сравнять счет.

54 мин — Ерофеев пытался атаковать, и почти успешно, но рижский голкипер сумел спасти свои ворота.

Шайба переходит игрокам «Динамо».

53 мин — Судя по активности, «Трактор» пытается закрепить успех. Но рижане навязывают вязкую игру, демонстрируя таковую в защите.

52 мин — «Трактор» открывает счет! ГООООООЛ! Шайба на счету Шарова.

Но будет запрос на правильность взятия ворот. Держим кулачки за нашу команду.

Шайба наша. Ворота распечатал Александр Шаров с передачи Бородкина и Шолохова.

50 мин — Не удаются атаки «Трактора» и «Динамо».

49 мин — Губарев и Кокуев ведут борьбу против Алишкаускаса. «Трактор» пытается забить хотя бы одну шайбу, чтобы оторваться от соперника. Пока «черно-белые» в активной атаке.

48 мин — «Трактор» пытается воспользоваться большинством. Болельщики просят шайбу. Но рижанам удается пойти в ответную атаку, однако Демченко реагирует молниеносно.

«Динамо» в полном составе, а счет все еще по нулям.

47 мин — «Трактор» в большинстве! Майоне на две минуты удаляют за попытку задержать соперника.

46 мин — Демченко накрывает шайбу. У «Трактора» нет права на ошибку, усилиться нужно защите «черно-белых». Ведь «Динамо» постарается вернуть очко.

45 мин — Судейская бригада дает «Трактору» второй шанс. Положение «вне игры» все-таки усмотрели. Спасибо видеоповтору. Счет 0:0.

44 мин — Бросок Томаса, но вратарь рижан справился. И игрок «Динамо» воспользовался моментом. Гол в ворота «Трактора». Шайбу забросил Редлихс.

«Трактор» просит видеоповтор: возможно положение «вне игры». 

43 мин — Бэйлен почти, почти — но удача в последний момент отвернулась. Снова пошла борьба за шайбу.

42 мин — Уже успел атаковать Стоа, за ним ринулся Кравцов. Пока распечатать ворота соперника не удалось.

41 мин — Стартовала третья двадцатиминутка. Она решающая. Пожелаем удачи «Трактору»!
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НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика 2-го периода: Броски: 16-21 ; Броски в створ: 11-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 14-8 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 03:39-05:44 ; Штраф: 4-4.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Стало известно, что «Автомобилист» разгромил «Барыс». В нашей игре счет по-прежнему нулевой. Остается шанс на решающий третий период.

38 мин — Глинкин атакует из круга вбрасывание — мимо. Между тем команды продолжают игру в равных составах.

37 мин — Демченко на месте. Готов к смене атакующих, потому что сейчас шайбой владеет «Трактор». Пока без голов.

36 мин — «Трактор» без вратаря. Замена. А Маренис удален на 2 минуты, игра «Динамо» в меньшинстве.

35 мин — Рижане атакуют — шайба летит в створ ворот. Еще одна попытка — шайба покидает площадку.

34 мин — Игра продолжается, счет 0:0. Идет борьба за шайбу.

33 мин — «Трактор» и «Динамо» бьются за шайбу, но реализовать атаку не получается. Ждем.

31 мин — Удаленные игроки возвращаются, команды в полных составах. «Черно-белые» выигрывают вбрасывание.

30 мин — Сразу две обоюдные атаки! Успехом не завершаются, шайба летит мимо ворот. Демченко держится.

29 мин — Очередная потасовка. Шолохов и Алишкаускас отправляются на скамейку, остудить пыл. Удаление обоюдное.

28 мин — Встреча продолжается в равных составах. Игра становится острее. Кравцов — несильный бросок. Рижский вратарь Билялов принимает шайбу без сложностей.

27 мин — Демченко снова отражает атаку, что не нравится «Динамо». Небольшая потасовка у ворот «Трактора».

Мощная атака Бэйлена! Но пробить рижского голкипера не вышло. Не унываем, у «Трактора» есть все шансы открыть счет.

26 мин — Снова атака на половине «Трактора». Шайба не выходит из зоны. Демченко не дает пробить.
Между тем у ворот хозяев так жарко, что приходится латать лед. Небольшая пауза.

25 мин — Атака «Динамо». Демченко спасает ворота, но «Трактор» остается в меньшинстве.
Удаление. На две минуты лед покидает Щехура.

24 мин — Борьба перед воротами гостей, и Кокуев получает по лицу. Что ж, бывает. Меж тем вбрасывание выигрывает «Динамо».

Рыбаков едва не обыграл голкипера рижан! Не хватило скорости для маневра.

23 мин — «Трактор» продолжает атаковать. Губарев бросает по воротам. Вратарь «Динамо» ловит шайбу.

22 мин — Рижане организовали сразу несколько бросков. Сейчас будет вбрасывание у ворот «Трактора».

21 мин — Стартовое единоборство выигрывают гости. Рижане атакуют — из-под игрока, Кларк. Но Демченко спасает ворота.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 11-28 ; Броски в створ: 4-10 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 8-8 ; Блокированные броски: 7-6 ; Силовые приемы: 9-3 ; Время в атаке: 02:04-06:26 ; Штраф: 2-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

19 мин — Последняя минута первого периода.
Бородкин — и шайба проходит рядом с воротами рижан. Шайбу контролирует «Динамо».

17 мин — Вбрасывание у ворот «Динамо», но хозяевам не удается воспользоваться шайбой в зоне рижан.

16 мин — Была хорошая атака Бородкина, добивание Полыгалова. Однако защита «Динамо» не дремлет. Шайба даже не долетает до голкипера. А рижане опять в позиционном нападении.

15 мин — «Трактор» не реализовал атаку, шайба снова на их территории, но попадает в ловушку Демченко.

14 мин — Демченко снова выручает, когда оборона пропускает бросок. Была атака Берзиньша.

13 мин — После перерыва «Трактор» выиграл вбрасывание, но рижане все равно подхватили шайбу. Активно грузят пятак у ворот «черно-белых». Демченку нелегко. Алишкаускас не отстутапает.

11 мин — Челябинские хоккеисты защищают свои ворота, хотя рижане пытаются пробить оборону.

9 мин — Хорошо играет рижская защита. «Трактор» провел несколько атак.

8 мин — Хорошая атака от Губарева! Но вратарь выручает «Динамо», шайбу перехватывает Рига.

7 мин — Все еще по нулям. Обе команды в полном составе.

6 мин — Рига в атаке. Разгалс пытается распечатать ворота, но наш голкипер надежен. Шайба у «Трактора».

5 мин — Штраф две минуты для «Трактора». Нарушение численного состава. Штраф отбывает Томас №19.
Демченко защищает ворота.
Удаление у «Динамо». Кларк Кевин пытался задержать соперника клюшкой и покинул лед на 2 минуты.

4 мин — «Динамо» продолжает атаковать, шайба в зоне «черно-белых».

3 мин — Аляев бросает с острого угла. Демченко защищает ворота.

2 мин — «Трактор» отвечает, но шайба у вратаря.

1 мин — Стартовое вбрасывание за «Трактором». А вот первый бросок в створ — от рижан.

НАЧАЛО МАТЧА

Матч проходит во Всероссийский день хоккея. Надеемся, что это принесет победу «Трактору». Болеем вместе с вами.
Между тем, игра начинается, команды выходят на лед.
Не забудьте «поиграть» и вы: участвуйте в новогодней акции от хоккейного клуба и медиахолдинга ОТВ. Подробнее здесь.

Состав «Динамо» Рига.
Билялов (Гудлевскис).
Алишаускас-Аляев, Кларк-Макмиллан-Гиллиес.
Сотниекс-Балинскис, Мейя-Джериньш-Гегерис.
Майоне-Шуленин, Дарзиньш-Виделль-Редлихс.
Зиле, Разгалс-Берзиньш-Маренис, Павловс.

Хоккей1.jpg
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 1 декабря, челябинский «Трактор» завершает серию домашних матчей. На этот раз команда Алексея Тертышного встретится с рижским «Динамо». Букмекеры и аналитики в один голос заявляют, что «Трактор» — фаворит матча, однако о высокой результативности не говорят. Посмотрим, как это будет на самом деле. Прошлая игра для «черно-белых» была удачной, челябинский клуб выиграл 2:1.

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Комментарии

Катя Сведен
18:08, 01.12.2018
Не поверишь.… шеф спецслужбы может так говорить о президенте! еслиб жил сразу же под суд! в голове ему вообще помешалось!и наконец то с ним расправились... отлично.... кто поверит в сказку о болезни!!!!????
Алекс Тертыш
18:04, 01.12.2018
Это очень интересное интервью!!! vasiliyservatyuk.wixsite.com/website/blog
Последнее интервью с генералом Коробовым! Разве предчувствовал ли он свой конец?
Это была гибель из-за бунта?
Алекс Тертыш
18:03, 01.12.2018
Это очень интересное интервью!!! vasiliyservatyuk.wixsite.com/website/blog
Последнее интервью с генералом Коробовым! Разве предчувствовал ли он свой конец?
Это была гибель из-за бунта?

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