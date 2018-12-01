Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.53 -0.1 75.75 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Трактор» выиграл «Динамо» Рига в последнем матче домашней серии

«Трактор» выиграл «Динамо» Рига в последнем матче домашней серии

Соперники первыми открыли счет, однако гол не был засчитан.
сегодня в 19:33
  |  Хоккей

Последний матч домашней серии «Трактора» завершился победой хозяев льда. «Черно-белые» вырвали победу в третьем периоде, когда первые два оказались нулевыми. И тренерский штаб, и болельщики заметили, что в первом периоде преимущество было у гостей — рижского «Динамо», однако уже во второй двадцатиминутке «Трактор» показал атакующую игру.

Хоккеисты не опустили клюшки, когда ворота распечатал рижанин Редлихс. И не зря: гол был забит из положения «вне игры», а потому не засчитан. Уже через 8 минут преимущество оказалось на стороне «черно-белых».

Тяжелая получилась игра. В первом периоде соперник был быстрее, во втором периоде игра стала более равная, перевели все в зону соперника. Нам удалось забить и довести матч до победы. Выделять сегодня надо всю команду. Все отработали хорошо, сыграли на результат, на победу. Болельщики для нас огромный плюс. И в прошлой игре гнали вперед, и в этой. Поддержка для команды - дополнительная энергия, дающая стимул идти вперед. Так что болельщикам огромное спасибо. Вместе порадуемся победе. — сказал после матча тренер «Трактора» Алексей Тертышный.

Теперь челябинский клуб ждет выездная серия. Она будет затяжной из-за 10-дневного перерыва. 4 декабря в Балашихе пройдет игра с омским «Авангардом». 6 декабря с «Барысом». 8 декабря с «Сибирью». Все соперники по силам «черно-белым». Завершится турне только 23 декабря. Так что на домашнем льду «Трактор» сыграет 26 числа - с минским «Динамо».

Хоккей
«Трактор» проведет последний матч домашней серии
сегодня в 07:45
«Трактор» проведет последний матч домашней серии
Хоккей
Специальную акцию проведет «Трактор» во Всероссийский день хоккея
вчера в 19:12
Специальную акцию проведет «Трактор» во Всероссийский день хоккея
Хоккей
«Трактор» во второй раз в сезоне обыграл «Адмирал»
вчера в 09:49
«Трактор» во второй раз в сезоне обыграл «Адмирал»
Хоккей
КХЛ. «Трактор» против гостей из Дальнего Востока. Текстовая трансляция
29.11.2018
КХЛ. «Трактор» против гостей из Дальнего Востока. Текстовая трансляция
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» выиграл «Динамо» Рига в последнем матче домашней серии
сегодня в 19:33
«Трактор» выиграл «Динамо» Рига в последнем матче домашней серии
Происшествия
Рабочий погиб при обрушении на Магнитогорском металлургическом комбинате
сегодня в 19:21
Рабочий погиб при обрушении на Магнитогорском металлургическом комбинате
Хоккей
КХЛ. «Трактор» против «Динамо» Рига. Текстовая трансляция
сегодня в 16:50
КХЛ. «Трактор» против «Динамо» Рига. Текстовая трансляция
Общество
Болельщики «Трактора» могут получить новогодние подарки в акции «Тайный Санта»
сегодня в 15:39
Болельщики «Трактора» могут получить новогодние подарки в акции «Тайный Санта»
Общество
Запрет на въезд на Украину вдохновил Сергея Шнурова
сегодня в 15:01
Запрет на въезд на Украину вдохновил Сергея Шнурова
Общество
Ученикам автошкол разрешат «гнать» на скорости 110 километров в час
сегодня в 14:30
Ученикам автошкол разрешат «гнать» на скорости 110 километров в час
Общество
Челябинский экстремал прокатился на сноуборде по автомобильной дороге
  
сегодня в 13:59
Челябинский экстремал прокатился на сноуборде по автомобильной дороге
Происшествия
Водителя, погубившего 5 человек по дороге на Екатеринбург, задержали
сегодня в 13:01
Водителя, погубившего 5 человек по дороге на Екатеринбург, задержали
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6