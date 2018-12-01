/ «Трактор» выиграл «Динамо» Рига в последнем матче домашней серии

Соперники первыми открыли счет, однако гол не был засчитан.

Последний матч домашней серии «Трактора» завершился победой хозяев льда. «Черно-белые» вырвали победу в третьем периоде, когда первые два оказались нулевыми. И тренерский штаб, и болельщики заметили, что в первом периоде преимущество было у гостей — рижского «Динамо», однако уже во второй двадцатиминутке «Трактор» показал атакующую игру.

Хоккеисты не опустили клюшки, когда ворота распечатал рижанин Редлихс. И не зря: гол был забит из положения «вне игры», а потому не засчитан. Уже через 8 минут преимущество оказалось на стороне «черно-белых».

Тяжелая получилась игра. В первом периоде соперник был быстрее, во втором периоде игра стала более равная, перевели все в зону соперника. Нам удалось забить и довести матч до победы. Выделять сегодня надо всю команду. Все отработали хорошо, сыграли на результат, на победу. Болельщики для нас огромный плюс. И в прошлой игре гнали вперед, и в этой. Поддержка для команды - дополнительная энергия, дающая стимул идти вперед. Так что болельщикам огромное спасибо. Вместе порадуемся победе. — сказал после матча тренер «Трактора» Алексей Тертышный.

Теперь челябинский клуб ждет выездная серия. Она будет затяжной из-за 10-дневного перерыва. 4 декабря в Балашихе пройдет игра с омским «Авангардом». 6 декабря с «Барысом». 8 декабря с «Сибирью». Все соперники по силам «черно-белым». Завершится турне только 23 декабря. Так что на домашнем льду «Трактор» сыграет 26 числа - с минским «Динамо».