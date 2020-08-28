Товарищеская игра «Металлурга» и «Трактора» отменена

Решение принято по согласию сторон.

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Контрольный матч между «Трактором» и «Металлургом», который должен был состояться в воскресенье, 30 августа, в Магнитогорске, отменён. Решение было принято по обоюдному согласию сторон, заявили представители южноуральских команд. Оба клуба продолжат готовиться к старту «регулярки» КХЛ.



«Данная встреча отменена, „чёрно-белые“ продолжают подготовку к старту регулярного чемпионата в Челябинске»,— сказали «Первому областному» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, что ранее «Трактор» уже отменил несколько предсезонных игр. Также, после случаев заражения коронавирусом среди своих игроков, а также у хоккеистов «Сибири» и тренера «Автомобилиста» было принято решение не проводить кубок губернатора Челябинской области, в котором команды из Екатеринбурга и Новосибирска должны были принять участие.

Таким образом, «чёрно-белые» проведут следующую игру уже в рамках чемпионата КХЛ. В следующий четверг, 3, сентября, в гости к «Трактору» приедет «Автомобилист». В пресс-службе «Металлурга» подчеркнули, что команда продолжит готовиться к матчу с «Куньлунем», который состоится 4 сентября в Магнитогорске. Данной игрой «сталевары» откроют чемпионат КХЛ.