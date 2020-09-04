«Металлург» начинает сезон игрой против «Куньлуня»

Матч «сталеваров» в прямом эфире покажет ОТВ.

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Первый матч в новом сезоне КХЛ проведёт сегодня, 4 сентября, магнитогорский «Металлург». В гости к подопечным Ильи Воробьёва приедет «Куньлунь Ред Стар».



В истории лиги между «сталеварами» и «драконами» было 13 очных встреч. Статистика противостояний с большим перевесом на стороне «Металлурга»: 11 побед у «Магнитки» и 2 у «Куньлуня». Последний раз магнитогорцы играли против команды из поднебесной 17 февраля этого года и добились победы со счётом 2:1. Отметим, что в этом сезоне в составе «Куньлуня» знакомые челябинским болельщикам лица. В цветах команды из Китая на магнитогрский лёд сегодня выйдут Антон Глинкин, Егор Дугин и Алексей Кручинин.

Команды должны были встретиться между собой на предсезонном Мемориале Ивана Ромазана в Магнитогорске, но китайский клуб не смог приехать на соревнования. Напомним, на домашнем турнире «Магнитка» заняла второе место лишь по дополнительным показателям уступив «Сибири».

Встречу «Металлурга» и «Куньлуня» покажет медиахолдинг ОТВ. Зрители нашего телеканала смогут посмотреть матч в прямом эфире как по телевизору, так и на сайте 1obl. tv. Начало встречи магнитогорской команды против коллектива из Китая — в 19:00 по времени Челябинской области.