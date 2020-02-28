Лукаш Седлак стал лучшим игроком «Трактора» по версии болельщиков

Он выиграл приз от партнёра КХЛ, а также победил в голосовании зрительских симпатий.

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27 февраля, по завершению матча «Трактора» против магнитогорского «Металлурга», лучшему игроку челябинского клуба вручили приз от партнёра КХЛ — МастерКард.

В течение сезона все болельщики после каждой игры активно голосовали за лучшего игрока матча. И по подсчётам в конце сезона, лучшим у «чёрно-белых» стал чешский форвард Лукаш Седлак. Вместе с ним награду разделил и самый активный болельщик — Радик Хатыпов.

После церемонии награждения лучший игрок «Трактора» взял в руки микрофон и обратился к болельщикам команды на русском языке.

«Спасибо за вашу поддержку, за эмоции! Это место — это не то, чего вы и мы заслуживаем. Мы вернёмся и будем сильнее!», — поделился Лукаш Седлак.

А в ночь на 28 февраля на официальном сайте клуба завершилось голосование на приз зрительских симпатий имени Павла Лазарева, в котором принять участие также мог каждый болельщик. И челябинцы вновь отдали свои голоса Лукашу Седлаку, который набрал более 62 процентов от общего числа голосов.

«Это необыкновенно, когда видишь такой уровень поддержки, как здесь. Надеюсь, что я продолжу показывать хороший хоккей для них в следующем сезоне, чтобы радовать их снова. Я всегда рад видеть болельщиков, в Челябинске с особой страстью относятся к хоккею, это очень приятно», — отметил любимец челябинской публики Лукаш Седлак.

К слову, приз лучшему форварду «Трактора» будет вручён 7 марта, во время традиционного матча с болельщиками. В данный момент группа инициативных фанатов до сих пор собирает средства на изготовление награды для героя.