30 болельщиков сыграют с хоккеистами «Трактора» на Матче Звёзд

Также пройдёт закрытый фестиваль для владельцев абонементов.

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6 и 7 марта на ледовой арене «Трактор» будет по-настоящему жарко. Там пройдут сразу два мероприятия: закрытый фестиваль для владельцев абонементов, а также Матч всех Звёзд для болельщиков.

Так, вечером 6 марта игроки основной команды лично поблагодарят своих болельщиков за преданность клубу. Будут представлены интерактивные площадки, тематические фото- и видеозоны. Также на льду пройдёт уникальная шоу-программа, в центре которой стоит массовое катание болельщиков вместе хоккеистами. Для этого нужно иметь при себе коньки.

А вот в субботу, 7 марта, состоится традиционный Матч всех Звёзд с болельщиками. В нём примут участие все лидеры «Трактора», а также 30 фанатов хоккея, которые прошли специальный отбор.

Всем, чьи заявки одобрили, а их было около 50 человек, нужно было перед специальной комиссией, в которую входили игроки системы «Трактор», справиться со змейкой, продемонстрировать дриблинг, бросить по воротам и исполнить буллит — всё с максимальной скоростью.

В этом году произошло интересное исключение — в претенденты попали даже две девушки, и обе они признаются, что это большой шаг.

«Хоккеем увлекаюсь с самого детства, как на коньки встала. 8 лет болею за „Трактор“, хожу почти на все игры не только основной команды, но и „Белых Медведей“ и „Челмета“. Сегодня очень сильно волновалась, когда вышла на лёд, не знала, как клюшку держать, ехала еле как, словно первый раз встала на коньки. Хотя я с детства играла и тренировалась», — рассказала Александра Овчинникова.

Игрок «Трактора» Виталий Меньшиков признался, что он доволен отбором на предстоящее мероприятие.

«Видно, что все стараются. Некоторые даже слишком, из-за этого падают. Это ничего страшного, ведь у многих это впервые. Это всё очень интересно и, в первую очередь, всё сделано для болельщиков, это ведь позитив», — поделился Виталий Меньшиков.

Напомним, что вход на Матч всех Звёзд абсолютно бесплатный. Кроме хоккейного матча состоятся мастер-шоу, зрителей и участников ожидают розыгрыши клюшек, маек и абонемента на следующий сезон. А также лучшему игроку «Трактора» по версии болельщиков — Лукашу Седлаку — будет вручён Приз зрительских симпатий имени Павла Лазарева.