/ Кубок Гагарина еще раз выставят в Челябинске

На этот раз трофей привезет Максим Шалунов.

Челябинск еще раз увидит Кубок Гагарина. На этот раз трофей привезет Максим Шалунов. Хоккеист в сезоне 2018/2019 играл за ЦСКА, стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги и получил возможность выставить кубок в родном городе.

«Уже в этот четверг ждем тех, кто хочет заветное фото с главным трофеем КХЛ — идея организовать такое событие в арене возникла у воспитанника хоккейной школы «Трактор» Максима Шалунов», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ХК «Трактор».

В этот раз кубок представят в ледовой арене «Трактор». Сфотографироваться с трофеем предлагают всем. Он будет находиться в свободном доступе с 12:00 до 15:00.

Отметим, что Максим Шалунов воспитанник челябинского «Трактора», он играл за «черно-белых» с 2010 по 2013 годы. После этого Шалунов выступал за «Рокфорд Айсхогс» и «Толидо Уоллай», а по возвращении в Россию за «Сибирь» и «ЦСКА».

Напомним, что в конце июня Кубок Гагарина в Челябинск привез Никита Нестеров, еще один воспитанник «Трактора», ставший чемпионом КХЛ в составе ЦСКА. Хоккеист отметил, что трофей побывает у каждого игрока в свое время, и пообещал, что Челябинск увидит кубок еще раз.