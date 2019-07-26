«Кар-Мэн» выступит на фестивале Traktor Open

Культовая группа даст старт новому сезону.

9 августа ХК «Трактор» встретит своих болельщиков на площади перед ледовой ареной. Клуб откроет сезон и презентует обновленный состав команды на ставшим традиционным фестивале «Traktor Open».

Четвертый по счету фестиваль обещает стать грандиозным: готовятся многочисленные развлекательные площадки, формируется призовой фонд. «Черно-белые» в полном составе выйдут к болельщикам и примут участие в работе всех развлекательных зон. Любой болельщик сможет приобрести абонемент на сезон или билет на игру из рук любимого игрока, а также взять автограф, сделать фото и пообщаться с командой.

Культовая группа «Кар-Мэн» выступит на фестивале и, тем самым, даст старт новому хоккейному сезону «Трактора». На следующий день после фестиваля начнется розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области среди таких команд, как «Металлург», «Северсталь», «Куньлунь Ред Стар».